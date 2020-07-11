TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu toplandı
11.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:09

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, başkanlığında toplandı.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "engellilerin sorunları", CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, "Ali İsmail Korkmaz'ın vefatının 7. yılı", AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Balıkesir'in tarımsal faaliyetleri ve ülkemize katkıları"na ilişkin gündem dışı konuşmalar yaptılar.

HDP'li Piroğlu, salgın sürecinde bazı zorunlu uygulamaların ve keyfi dayatmaların, engellilerin hayatında ciddi sorunların oluşmasına yol açtığını söyledi.

Bu uygulamalardan birinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı yüksek hızlı tren (YHT) idaresi tarafından yürürlüğe koyulduğunu savunan Piroğlu, YHT'de engellilerin yasal düzenlemelerle kazandığı ücretsiz ulaşım hakkının askıya alındığını dile getirdi.

Engellilerin trene binmesinin yasaklandığını, bunun ayrımcılık olduğunu ifade eden Piroğlu, "Trenlere binmesi yasaklanan engelliler 20 Mayıs'tan bu yana metrobüslere, Marmaray'a, metroya, bütün belediye otobüslerine, vapurlara ve şehirlerarası otobüslere binebilmektedir. Engellilere yönelik bu açılımın Türkçesi şudur: Engelliler vebalıdır, engeliler virüs, hastalık taşır. Onlardan uzak durmak gerekir. Bu, engellileri düşmanlaştırma, ötekileştirme politikasıdır." dedi.

Sağlık bahane edilerek engellilerin haklarının gasbedildiğini ileri süren Piroğlu, "Bu uygulamaya son verilsin. Devlet ve devlet kurumları engellilerin önünde engel olmaktan vazgeçsin." diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur, Ali İsmail Korkmaz'ın Eskişehir'de Gezi parkı olayları sırasında 2 Haziran 2013'te darbedilerek beyin kanaması geçirdiğini, 38 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini söyledi.

Güzelmansur, "Ali İsmail Korkmaz ve Gezi parkı olaylarında yitirdiğimiz tüm canların hayallerini gerçekleştirmek için mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir." dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Balıkesir'in hem Marmara hem de Ege denizine kıyısı olan, ciddi turizm ve tarım potansiyeli taşıyan, çevreye ve doğaya saygılı Türkiye'nin en güzel şehri olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinin tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar stratejik bir alan olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Canbey, Balıkesir'in bamya, buğday, çavdar, süpürge otu üretiminde Türkiye birincisi, mısır, bakla, dereotu, Macar fiği, kuşkonmaz, maydanoz ve yulaf üretiminde Türkiye ikincisi, yağlık zeytin, taze sarımsak, sorgun, yemlik bezelye, çarliston biber, çeltik, silajlık mısır, patlıcan, yem şalgamı üretiminde de Türkiye üçüncüsü olduğunu aktardı.

Tarımsal üretimin içinde hayvansal üretimin ağırlıklı olarak yer işgal ettiği Balıkesir'in, 2019'da et tavuğu üretiminde üçüncü sırada yer aldığını hatırlatan Canbey, şöyle konuştu:

"Bitkisel ve hayvansal üretimin yoğunluğuyla birlikte tarıma dayalı sanayinin gelişmekte olması, sahip olduğu iklim koşulları, sulama imkanları ve uzun hasat süresiyle tohum yetiştiriciliği için en uygun bölge olması, mikroklima bölgelerinin varlığı sayesinde çok çeşitli meyve türlerinin yetiştirilebilmesi, organik tarım için uygun arazilerin var olması, ilde sözleşmeli üretim modelinin başarıyla uygulanması, su ürünleri yetiştiriciliğine uygun deniz kıyılarının ve iç suların varlığı, bölgenin yoğun jeotermal su kaynaklarına sahip olması gibi avantajlar nedeniyle Balıkesirimize yatırım yapmak isteyenleri davet ediyoruz. Balıkesir, önümüzdeki dönemde tarımsal anlamda öne çıkan illerden olacak."

Genel Kurulda, daha sonra yerinden söz alan milletvekilleri Danıştayın Ayasofya'nın ibadete açılması kararı, Srebrenitsa soykırımının 25. yılı ile illerinin sorunları ve çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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