TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu toplandı
01.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:04

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, gündem dışı üç milletvekiline söz verdi.

İlk sözü alan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "deprem gerçeği ve fay hatlarına" ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin coğrafya olarak yüzde 92'sinin fay hattı üzerinde olduğuna dikkati çeken Şevkin, "Deprem, fay hatlarının yanında siyasi fay hatları oluşturuluyor. Deprem fay hatlarını konuşmamız gerekirken baroların bölünmesi ve kıdem tazminatlarının kaldırılması gibi sanal gündemler konuşuluyor." dedi.

Şevkin, ocak ayından itibaren 5 şiddetinin üzerinde 15 deprem olduğunu, 52 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bin 700 kişinin yaralandığını ve 20 bini aşkın bina ve iş yerinin hasar gördüğünü söyledi.

Uzmanların ve ilgili birimlerin sürekli "7 şiddetinin üzerinde bir deprem geliyor" uyarısında bulunduğunu belirten Şevkin, "Biz bu konuyu tartışamıyoruz. Bırakın baroları bölmeyi, bırakın kıdem tazminatlarını ortadan kaldırmayı, gelin olası bu depremi tartışalım." diye konuştu.

Şevkin, bir deprem kurulunun kurulması gerektiğini ifade ederek, AFAD'ın deprem konusunda üzerine düşeni yapmadığını ve atamalarda liyakatı esas almadığını iddia etti.

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ise gündem dışı konuşmasında seçim bölgesinin sorunlarına değindi.

Normalleşme öncesi Şırnak'ta koronavirüse yakalanan hasta sayısının 83 olduğunu kaydeden Özgüneş, "Haziran itibarıyla bu sayı 750'ye çıktı. Koronavirüse yakalanmış Vefa Derneğine üye kişilerin vatandaşlara yardım dağıtmasıyla bu hastalık yayıldı. Cizre başta olmak üzere Silopi, İdil ve Şırnak merkezde ciddi sorunlar var. 200'ü aşkın bina karantina altında. Yetkililer buna karşı duyarsız kaldı." diye konuştu.

-"Bunların seviyesine inmeyeceğiz"

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise "2021. 5. İslami Dayanışma Oyunları" nın Konya'da yapılacağını dile getirdi.

Konya'nın sanayisi, tarihi, kültürü ve manevi iklimiyle marka şehir olduğunu vurgulayan Özboyacı, daha önce Azerbaycan, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelerde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunlarının 2021'de Konya'da yapılacağını söyledi. Özboyacı, 56 ülkeden 3 bine yakın sporcuyu ağırlayacaklarını, bunun da Konya'nın ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın eşine sosyal medya üzerinden yapılan hakaretleri de kınayan Özbayocı, "Bunlar ahlak ve insanlıktan nasibini almamış zavallı kişilerdir. Bunların seviyesine inmeyeceğiz. Siyasette ahlaki ilkeleri izlemeye devam edeceğiz. Aile kurumunun hiçbir şekilde gündelik tartışmaya konu olmasını doğru bulmuyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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