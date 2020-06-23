TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu toplandı
23.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:51

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dış söz verdi.

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta ve gül hasadına ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, bazı siyasilerin sırf "ilgileniyoruz" demek adına gül bahçelerine gittiğini belirtti.

"Gülü sadece saksıda veya evinin bahçesinde görerek, demeçler patlatarak, üretici sahipsiz denmesini anlayabilmiş değiliz." ifadesini kullanan Özel, Isparta'nın gülünün de gül üreticisinin de sahipsiz olmadığını vurguladı.

Özel, "Biz, gül bahçelerini gidip orayı görmelerini, üreticimizi dinlemelerinden ayrıca çok memnunuz. Yalnız gerçek bilgiyle de dönmelerini bekliyoruz. Bütün siyasilerin ve herkesin gül bahçelerine gelmesini ve üreticimizle, köylümüzle buluşmasını da arzu ediyoruz." dedi.

Bundan 10-15 yıl öncesine kadar Isparta gülünün "süs bitkisi", "saksı bitkisi" olarak görüldüğünü savunan özel, AK Parti iktidarının Isparta gülüne değer kattığını ve gülün sanayi bitkisi ilan edilerek, diğer süs bitkilerinden ayrıldığını, gübre, toprak analizi ve mazot gibi desteklerin arttığını kaydetti.

Gül yağı ve gül çiçeğinin coğrafi işaretlerinin Isparta adına tescillendiğini aktaran Özel, "Bu değerimize sahip çıkmak, üreticimizi kollamak değil midir? CHP Genel Başkanı geçen haftaki grup konuşmasında, 'Gülün fiyatı 5 TL'ye düştü.' diyor. Bu 5 TL nereden çıktı, kim söylemiş belli değil, ortada böyle bir rakam yok. Isparta'da bu sezonda kim gülünü 5 TL'ye satmış, kim gülü de 5 TL'den satın almış?" diye konuştu.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Özel'in ifadeleri üzerine söz alarak, geçen hafta gül üreticilerini ziyaret ettiğini anımsatarak, "Eğer o gün orada biz olmasaydık, bugün ne Isparta milletvekilleri gül üreticilerinin sesini burada dile getirecekti, ne de gül üreticilerinin sorunları bugün TBMM'de konuşuluyor olacaktı." dedi.

Isparta'da gül satan üreticileri ziyaretinde, 2018'de 9 liradan satılan gülün bu sene 5 liradan satıldığının kendilerine iletildiğini aktaran Karaca, bunun nedeninin ise güldeki taban fiyatın hala açıklanamamasından kaynaklandığını vurguladı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Artvin Yusufeli'nde yaşanan sorunlar" hakkında, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ise "yargı üzerindeki baskılar" hakkında gündem dışı konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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