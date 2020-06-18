TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu toplandı
18.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:09

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik "Türkiye'de yaşayan Süryanilerin sorunları", AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu "Kültürel miraslarımız" ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar "Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i anma günü" hakkında gündem dışı konuştu.

HDP'li Çelik, iktidarın ülkenin geçmişini inkar ettiğini ancak inkarın bu hakikatleri değiştirmediğini öne sürdü.

Süryanilerin yaşadığı yerlerde her yıl yangın çıktığı halde tedbir alınmadığını, yangınlara müdahale edilmediğini ileri süren Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığının Süryanilerle hiçbir bağlantı kurmadığını iddia etti.

Lozan ve uluslararası anlaşmalara rağmen Süryanilerin yaşantılarına ve haklarını kullanmasına izin verilmediğini, çok sayıda Süryani'nin 1915'te hayatını kaybettiğini savunan Çelik, "Oysa bizler bu ülkeyi en az sizin kadar seviyor ve ona sahip çıkıyoruz." sözlerini sarf etti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, yerinden söz alarak, HDP'li Çelik'in Süryanilere yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bülbül, bu konuların siyasetçiler değil tarihçilerce tartışılması gerektiğini, bunun için Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün arşivlerinin herkese açık olduğunu vurguladı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise 15 Haziran 1915'te gerçekleşen ve 500 bin Süryani'den 300 bininin yaşamını kaybettiği olaya ilişkin Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

"Filyos Limanı ile cazibe merkezi haline gelecek"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Uçar, BM 75. Genel Kurulu başkanlığına seçilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi.

Zonguldak'ın 99 yıl önce Fransız işgalinden kurtarıldığını anımsatan Uçar, Fransız işgalinin sebebinin taş kömürü olduğunu belirtti.

İlin Fransızlara karşı gösterdiği cesaretle tarihe geçtiğini ifade eden Uçar, Zonguldak'ın bugün önemli bir sanayi kenti olduğunu hatırlattı.

Uçar, Uzun Mehmet'in taş kömürünü bulmasıyla başlayan "kara elmas" macerasının hem ülkenin hem de bölgenin kaderini etkilediğine de dikkati çekti.

Filyos Limanı'nın hizmete geçmesiyle bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini belirten Uçar, son yerel seçimlerde partisinin CHP'den aldığı belediyeden vatandaşın beklediği hizmetleri almaya başladığını da söyledi.

"Fatih, Ayasofya'da bir kez daha şükür namazı kılmak isterdi"

AK Parti'li Ayvazoğlu, ataların kanıyla, canıyla miras bıraktığı emanetlerin göz bebekleri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin sınırların ötesinde savunma hatları kurduktan sonra son 40 yılın en huzurlu ve güvenlikli dönemini yaşamaya başladığına dikkati çeken Ayvazoğlu, terörün de sıfırlandığını ifade etti.

Ayvazoğlu, "Ülkemizin belirli bölgelerinde daha dün gibi hatırladığımız, türlü çeşit haydutluklar, barbar ve faşist girişimler, yol kesen, adam kaçıran ciğersizler, canlı ama ruhsuz bombalar tarih oldu. Daha da önemlisi sınır boylarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorları yok edildi. Tıpkı ecdadımızın güvenlik anlayışı gibi. Tam da bu yüzden yaşasaydı eğer Fatih Ayasofya'da bir kez daha şükür namazı kılmak isterdi." diye konuştu.

Gazi Meclisteki bazı söylemlerin pes dedirttiğini dile getiren Ayvazoğlu, "Dünyanın neresinde bir ayağı dağda bir ayağı bağda bir oluşuma müsaade edecek bir demokrasi vardır Allah aşkına? ya demokrasi ve hukuka bağlı kalarak demokratik yol ve yöntemleri deneyeceksiniz ya da tükeneceksiniz." dedi.

Bugün yayımlanan bir haberin şahsından çok partisini hedef aldığını da belirten Ayvazoğlu, "Kendisine gazeteci unvanını layık görüp bir kadının ahlaki değerlerine saygı duymaya layık görmeyen, iftira ve itibar zedelemeyi kendisine hak görenlerin sözleri, mesleki, ahlaki ilkelerini yerle bir etmekle eş değerdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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