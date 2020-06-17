TBMM Genel Kurulu toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu toplandı
17.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:26

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Aksaray'ın il oluşunun 31. yıl dönümü, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir "Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesindeki kayıp eserler", AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir "Düzce'de yaşanan afetler ve yapılan yatırımlar" hakkında gündem dışı konuştu.

Erel, Aksaray'ın yeniden il olmasında emeği geçen dönemin Başbakanı Turgut Özal'ı minnet ve rahmetle andığını belirterek, bu uğurda emek veren herkese teşekkür etti.

Aksaraylıların yüzde 80'inin geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığını belirten Erel, Aksaray'da yer altı sularının bittiğini, verimli toprakların çoraklaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, Kızılırmak suyunun Aksaray ovasına getirilmesi gerektiğini söyledi.

Aksaray Ortaköy arasındaki yolun yapılmasını isteyen Erel, "Hükümetin Aksaray'a vadettiği hizmetleri yapmak devletin namus borcudur." dedi.

Emir de Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinde teftiş kurulu raporuyla belirlenen 302 kayıp eserin olduğunu belirterek, soru önergesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığından bu konuya ilişkin kısa bir paragraf şeklinde cevap geldiğini ifade etti.

Bu eserler arasında paha biçilemeyeceklerin olduğunu kaydeden Emir, sanatçı Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "Muradiye'de Kahve" isimli eserinin de bunlar arasında bulunduğunu söyledi.

Keşir ise Düzce'de yaşanan sel felaketi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreçle yakından ilgilendiğini, ilgili tüm bakanların, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın selin hemen ardından kente geldiğini anlattı.

Afetzedelere toplam 9,5 milyon lira nakdi ödeme yapıldığını, yıkılan köprü ve menfezler için 40 milyon lirayı aşkın ödenek ayrıldığını, bölge belediyelerine 7 milyon liradan fazla ödenek gönderildiğini bildiren Keşir, "Toplamda 57 milyonu aşan bir ödenekle selin bıraktığı izler silinmeye çalışılmıştır." diye konuştu.

Çoğu sel bölgesinde olmak üzere 49 köprü ve menfez için Devlet Su İşlerinin 40 milyon lira ödenek ayırdığını kaydeden Keşir, 28 Nisan'da bu köprülerin ihalesinin yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor Haber
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi Haber
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulundu
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Halife Hafter Müyesser Yıldız Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Lara Emre Kınay Kemal Sunal Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Tamer Tuna Cüneyt Çakır Tahir Karapınar
Daha Fazla İngiltere Trabzonspor Galatasaray Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 15:26:09. #1.14#
title