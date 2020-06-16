TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, "Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan fındık üreticisinin sorunları", CHP Ayfonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Pandemi sonrası ekonomik kayıplar ve işsizlik", AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Arapça ezan okuma yasağının kaldırılması" hakkında gündem dışı konuştu.

MHP'li Yılmaz, fındığın ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek 2019 yılında taban fiyatın 16,5 lira olarak açıklanmasının üreticiyi memnun ettiğini belirtti.

Çikolata sanayisinin vazgeçilmez unsuru olan fındıkta bu yıl geçen yıla göre yüzde 20'lik rekolte kaybı oluşacağını kaydeden Yılmaz, bu yıl fındık taban fiyatının temmuz ayında ve 3,5 dolar olarak açıklanmasını istedi.

CHP'li Köksal, Kovid-19 pandemisinde vatandaşın bir taraftan hastalıktan korunurken diğer yandan geçim derdi yaşadığını söyledi. Bu süreçte 252 bin 690 işletmenin kapandığını ve buralarda çalışan yaklaşık 2,5 milyon kişinin işsiz kaldığını savunan Köksal, iktidarın 15 Mart'tan itibaren işten çıkarmaları yasakladığını ancak ücretsiz izne çıkarılanlara yönelik önlem almadığını öne sürdü.

Köksal, Türkiye'deki işsizlerin yüzde 57,7'sini genç işsizlerin oluşturduğunu da savundu.

AK Parti'li Özkaya, 16 Haziran'ın Arapça ezan okuma yasağının kaldırılışının yıl dönümü olduğunu belirterek vatandaşların ezanın Arapça okunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özkaya, "Bu millet ezan için bir başbakan, iki bakan şehit verdi. Gerektiği zaman yine verecektir. Allah'ın izniyle inanıyoruz ki ezanlar hiç susmayacaktır, bayrak hiç inmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA