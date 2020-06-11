TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu toplandı
11.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:26

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, 3 milletvekili gündem dışı söz aldı.

Gündem dışı konuşmalarda AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil "Amasya Genelgesi", CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer "Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin ve Amasya Tamimi'nin 101. yıl dönümü", CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız "Aydın'da turizmde yaşananlar" hakkında açıklamada bulundu.

Erdoğmuş, gündem dışı konuşmaların ardından milletvekillerine yerlerinden söz verdi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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