TBMM Genel Kurulu toplandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulunda, dünkü birleşimde yaşanan tartışmalar gündeme geldi, grup başkanvekilleri olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu toplandı
10.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:39

TBMM Genel Kurulunda, dünkü birleşimde yaşanan tartışmalar gündeme geldi, grup başkanvekilleri olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Erdoğmuş, Genel Kurulu açtıktan sonra birleşime ara verdi.

Aradan sonra Erdoğmuş, dünkü Genel Kurul çalışmaları sırasında MHP ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'nin demokrasi karakterinin herkes için ortak bir payda olduğunu dile getiren Erdoğmuş, farklı düşünce ve siyaset tarzlarına rağmen bu ortak paydada bir araya gelinmesi gerektiğini vurguladı.

Yaşanan olayda Meclis Başkanvekili olarak kendisinden kaynaklanan eksiklikler için özür dileyen Erdoğmuş, bundan sonraki çalışmaların, nefrete ve husumete sebebiyet vermeyecek şekilde yürütüleceğini söyledi.

Genel Kurulda daha sonra partilerin grup başkanvekilleri de söz konusu olaya ilişkin yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Mecliste, uzun çalışma saatleri ve görüşmelerin gerginliğinden kaynaklanan bazı tartışmalar yaşandığını ancak milletvekillerinin görevinin bu durumların zarafet içerisinde geçmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

CHP ve AK Parti'nin dünkü Genel Kurulda iç tüzükten yararlanarak karşılıklı zarif duruşlar gösterdiklerini söyleyen Dervişoğlu, dünkü duruş bu kadar zarafet içinde gerçekleştirilebilecekken, TBMM'nin, hiç yaşanmaması gereken bir olaya muhatap olduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, "Asıl özür dilenmesi gereken aziz milletimizdir. Çünkü TBMM'ye bizleri, meseleleri oturalım, konuşalım, tartışalım diye gönderdiler, ayağa kalkıp birbirimizi itelim, kakalım diye göndermediler." diye konuştu.

"Sevgide serbestiyet, saygıda mecburiyet vardır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bütün milletvekilleri ve parti gruplarının, TBMM'deki çalışma ve görüşmeleri, Meclis'in vahametine ve içtüzük kurallarına uygun; sevgi ve saygı içerisinde götürme zorunluluğu bulunduğuna dikkati çekti.

"Sevgide serbestiyet, saygıda mecburiyet vardır." diyen Akçay, gerilim istemediklerini dile getirdi.

Akçay, dünkü olaya ilişkin tüm tarafları empati yapmaya çağırarak, "Bütün milletvekilleri, parti grupları iç tüzükten kaynaklanan haklarını kullanacaktır, bunlar kullanılırken ölçülü olmak ve sabır göstermek gerekiyor. Kaldı ki biz sadece bu Mecliste birbirimizle baş başa değiliz. Milletimize, topluma, ülkemize karşı ciddi sorumluluklarımız var." diye konuştu.

İç tüzükten kaynaklanan haklarının kullanılmasında iyi niyet kurallarına uyulması ve ölçülü olunması gerektiğini dile getiren Erkan Akçay, "Fiili ve fiziki hadiseleri asla tasvip etmiyoruz. Dünkü yaşanan hadise ve gerilimleri bir daha yaşamamayı temenni ediyorum. MHP Grubu olarak son derece üzgün olduğumuzu ifade ediyorum." dedi.

"Kötü söz ya da şiddet asla kabul edilemez"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclisin temel yaklaşımının demokratik ve politik kültürü geliştirmek olması gerektiğini, milletvekillerinin bu tartışmalar sırasında birbirlerine karşı kötü söz ya da şiddet kullanmalarının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Milletvekillerinin öfke kontrolünü sağlayamamalarının, ülkedeki demokrasi mücadelesi, insan hak ve özgürlükleri açısından iyi sonuçlar doğurmadığına işaret eden Oluç, dün şiddet gören milletvekillerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oluç, "Anlaşamasak bile bir uzlaşma kültürünü geliştirmek zorundayız. Başka türlü demokratik siyaset alanını genişletmemiz mümkün olmaz." ifadelerini kullandı.

"Sükunetle yürütülebilmesi için elimizin geleni yapacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Genel Kurul çalışmalarının Türkiye'deki politik gelişmelerden etkilenebildiğini ve bunu anlayışla karşıladıklarını dile getirdi.

Muhalefet partilerinin iç tüzükten kaynaklı haklarını kullanmalarına itiraz etmediklerini ifade eden Muş, "Hiçbir şekilde herhangi bir milletvekiline yönelik fiziki bir müdahaleyi kabul etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurulun dünkü çalışmaları sırasında muhalefetin iç tüzükten kaynaklı bir yavaşlatma eylemi yaptığını anımsatan Muş, bu süreci sakince beklediklerini anlattı.

Muş, partisinin de iç tüzükten kaynaklı hakkını kullandığını belirterek, "Daha önce burada bizim Genel Başkan Yardımcımızın burnu kırıldı. Farklı yerlerde farklı arkadaşların başına tasvip etmediğimiz bu durumlar geldi. Bunları tasvip etmedik. Siyasi mücadeleyi politikalarla, fikirlerle yapmayı destekledik. Bu ilkeleri koruyarak çalışmaların sükunetle yürütülebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir milletvekiline, iktidar olsun, muhalefet olsun, fiili müdahaleyi kabul etmeyeceğimizi ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

"Kınanması gerekiyor"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Kurulun dünkü birleşiminde partisinin Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na yönelik saldırgan ve tasvibi mümkün olmayan bir tutum sergilendiğini söyledi.

Meclisin bu konuda üzüntü duyduğunu dile getiren Altay, Erdoğmuş'un, Özel'in makamına bugün gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür etti.

Altay, "Bu fiziki saldırı çok direkt, ama'sız, fakat'sız kınanması gereken bir haldir. Sayın Erkan Akçay'ın konuşmasını dikkatle dinledim, bu durumu tasvip etmediğini ve olaydan üzgün olduğunu beyan etmesinden dolayı teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Demokrasinin yüceliğinin, yönetenlerin sabır ve hoşgörüsüyle doğru orantılı olduğuna dikkati çeken Altay, "TBMM'deki tansiyonun izdüşümü, 83 milyonun tansiyonudur, ülkenin her metrekaresine yansır." dedi.

Grup başkanvekillerinin parti gruplarının direksiyonunda bulunduğunu, bu görevdeki kişilere yönelik saldırının o otobüsteki bütün yolculara yapıldığını belirten Altay, Özel'e yönelik saldırının da bu mahiyette olduğunu dile getirdi.

Altay, dün yaşananları kınayarak, "Her ne sebeple olursa olsun, hangi gerekçeye dayanırsa dayansın TBMM'de saldırı, fiziki şiddet asla ve asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Erdoğmuş, Genel Kurulda daha sonra 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem...
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı
Koronadan kaçarken keneye yakalanıyorlar! Uzmanlar endişeli
Koronadan kaçarken keneye yakalanıyorlar! Uzmanlar endişeli
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Londra'da başarılı operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye dönüş yaptı
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Beyazıt Öztürk Serenay Sarıkaya
Spor Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Antalya Operasyon
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 16:39:30. #1.15#
title