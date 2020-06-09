TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu toplandı
09.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:05

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, Genel Kurulda 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu "İstanbul Kıraathaneci Kahveci ve İçkisiz Gazinocular Esnaf Odasının koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı sıkıntılar" ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu "Malatya'daki kayısı üretimi ve üreticilerin sorunları" hakkında, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de "Karabük'ün il oluşunun 25. yıl dönümü" dolayısıyla gündem dışı konuştu.

İYİ Parti'li Nuhoğlu, salgın döneminde zarar gören esnafa yönelik ekonomik paketlerin yetersiz olduğunu savundu. Nuhoğlu, kahve ve kıraathane işletmecilerinin günlük gelir elde ettiğini, dükkanlarını açamadıkları gün evlerine ekmek götüremediğini dile getirdi. Bu esnafa yönelik acil ekonomik tedbirlerin hayata geçirilmesini isteyen Nuhoğlu, İstanbul Kıraathaneci Kahveci ve İçkisiz Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin'in, çalışanları ve aileleriyle birlikte yaklaşık 500 bin vatandaşı etkileyen bu durumun çözümüne yönelik talepleri bulunduğunu aktardı. Nuhoğlu, söz konusu talepleri sıralayarak "Ekonomik zorluklar içinde, tamamen kepenk kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu küçük işletmecilerin makul istekleri karşılıksız bırakılmamalı." diye konuştu.

MHP'li Fendoğlu, Türkiye'deki toplam 17 milyon kayısı ağacından 8 milyonunun bulunduğu ve dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, yaklaşık 50 bin ailenin bu üründen geçimini sağladığını anlattı. Geçen yıl 110 ülkeye yaklaşık 100 bin ton Malatya kayısısı ihraç edilerek 253 milyon dolar gelir sağlandığını kaydeden Fendoğlu, kayısı üreticisinin bu yıl önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Fendoğlu, bu hafta Malatya'daki kayısı rekoltesinin açıklanacağını ve bu yıl 80 bin ton kayısı rekolte tahmini söylemleri bulunduğunu belirterek bu tahmini yapacak kurulda, Ege İhracatçılar Birliği gibi ticari kuruluşların bulunmasının doğru olmadığını belirtti. Fendoğlu, tahminin, ziraat odaları gibi oluşumlar tarafından sahadaki çalışmalarla yapılmasını istedi.

AK Parti'li Güneş, gündemdışı konuşmasında, Karabük'ün il oluşunun 25. yıl dönümünü kutlayarak kentin Türkiye'nin sanayileşme atılımlarına ilk günden itibaren okul ve rehber olduğuna işaret etti. Güneş, Karabük'te 2007'den bu yana 1,5 milyon ton tren rayı üretildiğini kaydederek yıllık 2,5 milyon ton çelik üreten Kardemir'in bu konuda Türkiye'nin dışa bağımlılığını azalttığını vurguladı.

Niyazi Güneş, iktidara geldiği ilk günden itibaren Kardemir'den desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu, şirketin yöneticilerini tebrik etti.

Karabük'te turistik merkezlerin yılda 1,5 milyondan çok kişi tarafından ziyaret edildiğini de anlatan Güneş, Karabük'ün il olmasında emeği geçen eski Başbakan Tansu Çiller'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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