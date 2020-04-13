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Süreyya Sadi Bilgiç, Meclis Genel Kurulu, Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

13.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:36
TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'a gündem dışı söz verdi.

Emecan, "İstanbul'da yapımı devam eden sahra hastanelerine" ilişkin konuşmasında, partisinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik çalışmalarını tamamladığını, önerilerini diğer partilerle paylaştığını anlattı.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da İstanbul'un iki yakasında, altyapısı hazır, hemen sahra hastanesine dönüştürülebilecek iki yer tavsiye ettiğini anımsatan Emecan, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da 45 gün içerisinde iki hastane inşa edileceğini ve bunların daha sonra da kullanılabileceğini açıkladığını söyledi. Emecan, "Salgın bu kadar hızlı yayılırken, 10-15 gün içinde sahra hastaneleri kurulabilecekken, 45 günde kalıcı hastane kurmak sahra hastanesi mantığına aykırıdır." ifadesini kullandı.

Atatürk Havalimanının yanına yapılacak yeni hastanenin, hafriyat çalışmaları başladıktan bir süre sonra yerinin değiştirilerek havalimanı arazisi içine alındığını dile getiren Emecan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık Bakanı söz konusu hastanelerin devlet imkanlarıyla yapılacağını açıklamıştı. Proje, ihalesiz bir şekilde yine yandaş bir müteahhite verildi. Bu dönemde bile bu yandaş korumacılığını nasıl yapıyorsunuz?"

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de birçok kişinin işsiz kaldığını, hükümetin destek paketinde kayıtlı çalışanların bulunduğunu ancak tarım dışı 4 milyona yakın kayıtsız çalışanın yer almadığını belirten Emecan, söz konusu vatandaşların perişan durumda olduklarını, hükümetin bunlara maddi destek vermesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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