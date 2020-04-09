TBMM Genel Kurulu toplandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› TBMM Genel Kurulu toplandı - Haber
meclis başkanvekili, Milletvekili, Türkiye, Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

09.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:04
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanvekili Gök, koronavirüs önlemleri kapsamında Genel Kurulu maske takarak yönetirken, milletvekilleri de yerlerinden ve kürsüden yaptıkları konuşmalarda maskelerini çıkarmadı.

Gök, milletvekillerinden sosyal mesafeyi koruma konusunda özenli olmasını istedi.

Başkanvekili Gök, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, koronavirüs salgınının toplum psikolojisine etkisi konusunda yaptığı konuşmada, salgının dünyayı kasıp kavurduğunu belirterek, mücadelenin en etkili yolunun sıfır temas olduğunu kaydetti.

Devletin bu süreçte tüm kurumlarıyla milletin hizmetinde bulunduğunu belirten Çilez, Amasya Şeker Fabrikası'nda alkol üretiminin sürdüğünü, bu süreçte benzer ürünlerin üretiminin sürmesi gerektiğini ifade etti.

Çilez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasında, toplanan paradan çok dayanışmanın önemli olduğunu dile getirerek, ortak değerlere bağlılık, birlik beraberlik duygularının pekişeceğini söyledi. Çilez, salgınla mücadelede emeği geçen herkese de teşekkür etti.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, salgına karşı sosyal devlet uygulamaları hakkındaki konuşmasında, Türkiye'de sahte bir başarı hikayesi yazılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Hayatını kaybedenlerin, verilen sayıların çok daha üstünde olduğunu ileri süren Emir, çok ciddi, katı ve zamanında önlemler almak gerektiğini ifade etti.

Önlemleri zamanında almak yerine Türkiye'nin kutuplaştırılmaya ve salgınla mücadelenin siyasileştirilmeye çalışıldığını iddia eden Emir, CHP'li büyükşehir belediyelerinin yaptığı kampanyalar karşısında hükümetin ezildiğini öne sürdü.

Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyayı eleştirdiği konuşmasında, bağışların hukuki dayanağı bulunmadığını, toplanan paraların nereye gideceğinin de belli olmadığını savundu.

İnsanlara hala bedava maske dağıtımı yapılamadığını iddia eden Emir, sadece maske dağıtmak için bile büyükşehir belediyelerinin imkanlarından faydalanılması gerektiğini söyledi.

"AB içinde yeni birlikler doğabilir"

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, koronavirüsün Türkiye ve dünyadaki yankıları hakkındaki konuşmasında, ırkçılığın bu süreçte yükseldiğini ifade etti.

Krizin, siyasi liderliklerin toplumların sorun ve menfaatlerinden ziyade kendi siyasi ikbal ve menfaatleri ile meşgul olduklarını apaçık ortaya koyduğunu savunan Cinisli, insanlığın ve demokrasinin tehdidi olan gelişmeler karşısında, demokrasi, medeniyet, sivil toplum, hür düşünce ve hür teşebbüsün yanında saf tutmanın, kalkınmacı, milliyetçi demokratların görevi olacağını belirtti.

Bu süreç sırasında yaşanacak siyasi gelişmeler karşısında Türkiye'nin hazırlıklarını yapması gerektiğini kaydeden Cinisli, "On yıllardır dünyanın liderliğine soyunmuş, kurumlarının ve sistemlerinin mükemmelliğiyle övünen ve bunların yaygınlaşmasını isteyen Batı ülkeleri bugün aslında toplumsal, siyasal ve kurumsal anlamda pek çok meselede ciddi eksiklikleri olduğu gerçeğiyle yüzleştiler." dedi.

Cinisli, ülkelerin bu tip krizlerle mücadelede yalnız olduğunu, küresel koordinasyonda ciddi sıkıntılar yaşandığının da görüldüğünü aktardı.

Bu süreç sonunda AB içinde farklı birliklerin doğabileceğine değinen Cinisli, Türkiye'nin de Akdeniz ülkeleriyle yeni bir organizasyonda bulunmasının gündeme alınmasını tavsiye etti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haber
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haber
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haber
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haber
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haber
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haber
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Koronavirüsü yenen kadın: Üzüntülüyüm, çift geldim tek gidiyorum
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Son Dakika: 'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden...
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Son dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak
Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Levent Gök Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Malcolm Thomas Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 16:12:10. #1.15#
title