TBMM Genel Kurulu toplandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› TBMM Genel Kurulu toplandı - Haber
Milletvekili, Koronavirüs, Celal Adan, Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Meclisin gayretini gördüğü vakit, vekilleri ile beraber millet de dimdik ayakta durmuştur.

24.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:04
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Meclisin gayretini gördüğü vakit, vekilleri ile beraber millet de dimdik ayakta durmuştur. Koronavirüs de bu milletin boğuştuğu ve galibi geldiği onlarca felaketten birisi olarak inşallah en kısa sürede tarihe karışacaktır." dedi.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, yaptığı konuşmada, küresel bir soruna karşı milletçe mücadele verilen bu günlerde Meclis çalışmalarına katılmanın ve Genel Kurulu yönetmenin kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. Adan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu Meclis, milletimizin ümit, heyecan ve şevk kaynağıdır. En şiddetli felaket günlerinde bile bu Meclis işlevini sürdürmüş, ufukları karanlığa teslim etmeyen bir ışık hüzmesi olarak herkese ümit aşılamıştır. İstiklal harbi esnasında Ankara bozkırlarına bombalar düşerken dahi bu Meclisin mensupları vazifelerine dört elle sarılmışlardır. Meclisin gayretini gördüğü vakit, vekilleri ile beraber millet de dimdik ayakta durmuştur. Koronavirüs de bu milletin boğuştuğu ve galibi geldiği onlarca felaketten birisi olarak inşallah en kısa sürede tarihe karışacaktır. Bin yıl önce Asya bozkırlarına dikilen Orhun Abideleri ile yüz yıl önce Ankara bozkırına açılan Millet Meclisi aynı sözleri söylemektedir; Aşağıda yağız yer yarılmadıkça, yukarıda mavi gök çökmedikçe bu millet pes etmeyecektir."

Adan'ın konuşmasının ardından üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Türkiye'de dijital bağımlılık konusunda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara seslenerek, teknolojik aletlerin bağımlı hale getirmesine izin vermemelerini istedi.

Kitap okumak, müzik dinlemek, resim yapmak, eş ve çocuklarla sohbet etmenin sosyal uğraşlar olmasını isteyen Öztürk, "Teknoloji iyidir ama teknoloji kolik olmamak çok daha iyidir." diye konuştu.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yeni tip koronavirüsün ekonomiye etkileri hakkındaki konuşmasında, tedbirler nedeniyle bir süreliğine faaliyetlerine ara verilen iş yerleri hakkında önlem alınmasını istedi. Yalım, işsiz kalanlar ve faaliyette bulunamayan yerler için işsizlik fonunun kullanılabileceğini belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ise Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yılı dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Boyraz, Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" isimli şiirinden mısralar paylaşarak, ne o ne de bir başkasının hayata veda edeceği yerin de şiirindeki gibi soğuk olabileceğini bilemeyeceğini söyledi.

"Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam" diyen Yazıcıoğlu'nun Anadolu ve memleket çoçuğu olduğunu belirten Boyraz, "Muhsin kim dersek? Muhsin bir yiğit delikanlı, sordum aslı Sivaslı, o milletin evladı Muhsin Yazıcıoğlu. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti Haber
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haber
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haber
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Fotoğraftaki detay ele verdi! Gözde aşıklar karantinada bile ayrılamadı Haber
Fotoğraftaki detay ele verdi! Gözde aşıklar karantinada bile ayrılamadı
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haber
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var
Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler
Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Ender Saraç Didem Soydan Muhterem Nur
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Polis İngiltere Fatih Terim
Şu an buradasınız: TBMM Genel Kurulu toplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 16:30:58. #1.14#
title