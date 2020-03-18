TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, "Çanakkale şehitlerini anmak ve anlamak, Çanakkale ruhunu çok iyi bir şekilde canlı tutmakla mümkündür.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, "Çanakkale şehitlerini anmak ve anlamak, Çanakkale ruhunu çok iyi bir şekilde canlı tutmakla mümkündür." dedi.

Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılında Çanakkale şehitlerini andı.

Önemli günleri, geceleri ve tarihi olayları anmanın, temelde karanlıkta bir fanus yakmak gibi olduğunu anlatan Erdoğmuş, bu tür tarihi dönemeçlerde anmaların, karanlıkları aydınlatmada çok önemli etkilerinin olduğunu söyledi. Erdoğmuş, şunları kaydetti:

"Tarihi olayları anma ile yetinmeyerek, anlamayı yani içeriği esas alma gayesine matuf bir duruş esastır. Çanakkale şehitlerini anmak ve anlamak bizce Çanakkale ruhunu çok iyi bir şekilde canlı tutmakla mümkündür. Çanakkale ruhunu meydana getiren, hiç şüphesiz halkların kardeşliğinin o birleşiminden, o kaynaşmasından hatta yan yana değil de iç içe ebedi istirahatgahlarında bulunmalarından açığa çıkan Çanakkale ruhu, hepimizi bağımsızlık konusunda aynı paydada birleştiriyor. Kardeşlik 'niyet ettim kardeş olmaya' demekle olmuyor.

Kardeşlik öylesine nihai bir hedeftir ki o hedef, ulaşmaya gayret ve bedelle mümkündür. Çanakkale ruhunun bize sağladığı ve miras olarak bıraktığı o hedef adeta bu coğrafyanın bir Simurg'udur. Hadsizlik yapmak istemiyorum ama Simurg'da nasıl bencillikten, benlik şuuruna bir geçiş varsa adeta Çanakkale de bizim bu coğrafyanın halklarının ortaklaşa bencillikten benlik şuuruna ulaştıkları bir nihai mesafedir. Türkler de Kürtler de kardeş halklardır ve Çanakkale ruhuna sadık kalmakla mükelleftirler. Şehadetleriyle hakikate şahitlik yapan şüheda; ölümsüzlük size ne kadar çok yakışıyor."

Konuşmasının ardından Erdoğmuş, milletvekillerine gündem dışı söz verdi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, koronavirüs salgınının, koruyucu sağlık hizmetinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Birçok meslek grubunun şu an çalışmadığını ancak sürekli şiddete uğrayan, aşağılanan sağlıkçıların görevinin başında olduğunu vurgulayan Arık, sağlık çalışanlarının ne kadar ulvi bir mesleği icra ettiğini bir kez daha gördüklerini kaydetti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da koronavirüs salgınının ilk kurbanının dün gece verildiğini anımsattı.

Koronavürüsün, MERS ve SARS virüslerinin mutasyona uğramış şekli olduğuna işaret eden Yediyıldız, "Solunum yoluyla bulaşan bu hastalık, çoğu zaman hafif şekilde geçirilmektedir. Hastalık daha çok yaşlılarda ve kronik hastalığı bulunan insanlarda ağır şekilde etkisini göstermektedir. Bugün bu hastalık Çin'de belirli bir seviyeye inmiş ama Avrupa'yı merkez kılmıştır. Türkiye ise bu salgının Çin'de başlamasıyla en iyi tedbirleri alan ülke olmuştur. Cumhurbaşkanımız liderliğinde tüm bakanlıklar bu virüsle ilgili önemli mücadele göstermiştir. Vakaların hepsi kontrol altındadır. İnşallah daha ileri gitmeden güzel neticelere ulaşacağız. Bu mücadelede gecesini gündüzüne katarak gayretini esirgemeyen tüm sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA