TBMM Genel Kurulu toplandı AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, kadına yönelik şiddetin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve tavizsiz mücadeleyi gerektirdiğini belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, kadına yönelik şiddetin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve tavizsiz mücadeleyi gerektirdiğini belirtti.

TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplanan Genel Kurulda, üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, bazı cemaat ve tarikat söylemlerine, bazı Diyanet görevlilerinin münferit açıklamalarına bakıldığında kadını itibarsızlaştıran, acizmiş hissi uyandıran, değersizleştiren söylemlerin, kapitalist düzenin, kadının meta olarak algılanmasına neden olacak uygulamalarının, Türk kültürü ve İslam medeniyetiyle açıklanamayacağını söyledi.

Kadınların ailenin, devletin, milletin geleceği, demokratik katılımın vazgeçilmez aktif öğeleri olduğunu dile getiren Sunat, haklarına ve Cumhuriyet ilkelerine sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Ekonomik krizin en çok kadınları vurduğunu belirten Sunat, genç kadın işsizliğinin yüzde 34'lerde olduğunu, kadınların kendilerine iş istemekten vazgeçip çocuklarını, eşlerini öncelediğini kaydetti.

Kadına yönelik şiddetin giderek attığını savunan Sunat, sadece 2019'da 474 kadınını katledildiğini, cinsel şiddet ve çocuk istismarı artışının büyük toplumsal yara olduğunu bildirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, her üç kadından birinin fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığı, 750 milyon kız çocuğunun daha reşit olmadan evlendirildiği, insan kaçakçılığı kurbanlarının yüzde 71'inin kadın ve kız çocuklarından oluştuğu bir dünyada, kadına şiddetle mücadele konusunda iyimser tablo çizmenin mümkün görünmediğini belirtti.

"Kadına yönelik şiddetle mücadele" denildiğinde bazen "Neden kadına şiddetle mücadele? Şiddetin her türlüsüne karşı olmalıyız." şeklinde itirazlarla karşılaştıklarını anlatan Durgut, "Farklı şiddet türlerinin kişisel, sosyal, kültürel farklı riskli faktörleri ve müdahale alanları vardır. Kadına şiddet önemli bir halk sağlığı sorunudur ve tanımlanmış risk faktörlerine yönelik etkili politikalar ve düzenlemelerle tavizsiz mücadeleyi gerektirir." diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda kadına şiddetle mücadele kapsamında reform niteliğinde yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini dile getiren Durgut, bunlarla ilgili bilgi verdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candar Yüceer, gündem dışı konuşmasında, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesini isteyerek, bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye'ye getirdiği yükümlülükleri dile getirdi.

Yüceer, İstanbul Sözleşmesi'nin, aile mefhumuna karşı olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA