TBMM Genel Kurulu toplandı

26.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:02

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da gündem dışı söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, orman mühendislerinin istihdam sorununa değindi.

Nuhoğlu, orman mühendisliğinin zor bir dal olduğunu, orman alanlarının korunması için her zaman mühendislere ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Şu anda 5 bine yakın orman mühendisinin işsiz olduğunu dile getiren Nuhoğlu, "Orman mühendislerine yönelik açılan iş alımlarına yönelik KPSS puanı bu yıl düşürüldü ancak yüksek puan alan mühendisler mülakatta elendi. Bir kesim ise düşük KPSS puanına karşı mülakatta yüksek puan alarak kazanmış oldu. Bu bir haksızlık değil midir? Yapılan uygulama incelenmeli ve haksızlık ortadan kaldırılmalıdır." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan da İstanbul'da kentsel dönüşüm ve imar uygulamalarına ilişkin gündem dışı söz aldı.

Türkiye'nin her gün depremlerle sallandığını, önlem alınması gerçeğinin bir kez daha karşılarına çıktığını belirten Emecan, İstanbul'da mühendislik hizmeti almamış 2 milyon güvensiz yapının bulunduğunu ileri sürdü.

Emecan, "Son günlerde özellikle CHP'li belediye başkanları, riskli yapıların dönüştürülmesi için İBB Meclisine planlarını sunuyorlar ancak Meclisten bir türlü yapıcı kararlar çıkmıyor. İstanbul 'imdat' diyor. Karar alma noktasında belediyelerin önünü tıkamayın. İstanbul genelinde sorun büyük. Çözüm için iş birliği yapmak zorundayız. Bizler hem yerel meclislerde hem de TBMM de acil kararlar almalıyız. Devlet, destekleyici kararlar alırsa tüm yaşadıkları ekonomik zorluklara rağmen kentsel dönüşümle ilgili vatandaş da harekete geçecektir." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Başkale'de meydana gelen depremin, Türk milletini ziyadesiyle üzdüğünü ifade ederek, "23 Şubat'ta İran'ın Hoy kentinde yaşanan deprem, Van'da da hissedilmiş, birçok mahallede evlerin yıkımına neden olmuştur. Üzücü olayda 9 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 68 vatandaşımız da enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştır. Depremin ilk anından itibaren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında kriz masası oluşturulmuş, ilgili kurumlar olaya derhal müdahale etmiştir. Üzücü olayda yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." dedi.

Kartal, soğuk kış şartları karşısında vatandaşların genel gereksinimi olan barınma sorununun da üst düzeyde çözüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA