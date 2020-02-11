TBMM Genel Kurulu toplandı

11.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:56

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, "23. yılında 28 Şubat" konulu konuşmasında, 28 Şubatı tek başına değerlendirilemeyeceğini, darbeler zincirinin bir parçası, ara durağı olarak görmek gerektiğini söyledi.

Küresel egemenlerin ülkelere, toplumlara biçtikleri rollerin aşılmak istenirse modern, postmodern yollarla toplumun hizaya getirildiğini dile getiren Sorgun, darbe girişimlerinin ekonomiye, topluma, demokrasiye nelere mal olduğunu herkesin bildiğini vurguladı.

"Darbelerin yerlisi ve millisi olmaz" diyen Sorgun, hiçbir darbenin dış destek olmadan yapılmadığına dikkati çekti.

Sorgun, ABD'nin 15 Temmuz'un ilk saatlerinde taraflara itidal çağrısını hatırlatarak, "Bu çağrının anlamı nedir? Darbeciler ile darbeye karşı duranları aynı meşruiyet içinde görmek değil midir?" diye sordu.

Darbelerin halk iradesine, millet egemenliğine karşı yapıldığını vurgulayan Sorgun, bütün darbelerde, toplumun darbeye karşı direncini kırabilmek için kaos ortamı oluşturulduğunu hatırlattı.

Darbelerin ekonomik ve sosyal faturasını milletin ödediğine işaret eden Sorgun, "Kaymağını iç ve dış egemenler yer." dedi.

Darbelerin bir de "hacı yatmazı" olduğunu aktaran Sorgun, "Darbelerin serisinin hep korunup kollananı, FETÖ. 12 Eylül'de ismi güya arananlar listesinde ama o aleni şehir şehir dolaşıyor. Ağlarını örüyor. 28 Şubat'ta herkese kan kusturulurken, gazeteciler andıçlanıp, sermaye rengarenk boyanırken alan FETÖ'ye sonuna kadar açılıyor. 15 Temmuz'da ise durum farklı. 15 Temmuz'un kazananı millet. Ama bu sefer de FETÖ'ye kuklalar değil asıl kukla sahip çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bütün darbelerin ülkedeki birliğe karşı yapıldığının altını çizen Sorgun, "Darbeler Anadolu insanını tasfiye etme harekatıdır. Darbeler, enerjimizi içeride tüketme, boşa harcama ameliyesidir. Darbe, darbedir. Darbenin iyisi olmaz. Kim yaparsa, kime karşı yapılırsa yapılsın, nerede yapılırsa yapılsın, ne için yapılırsa yapılsın darbeler kötüdür gayri meşrudur. Hep birlikte darbecileri ve darbeseverleri, halk içine çıkamaz insan yüzüne bakamaz hale getirmeliyiz." diye konuştu.

"MHP, devletimize, hükümetimize ve ordumuza koşulsuz destek vermektedir"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, partisinin 51. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmasına İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Türkiye'nin büyük bir beka mücadelesi verdiğine işaret eden Bülbül, şunları söyledi:

"MHP, bu zorlu süreçte devletimize, hükümetimize ve ordumuza koşulsuz destek vermektedir. Ülkemizin gelecek yüzyıllarda güvenliği, refahı ve huzuru için son derece önemli olan bu dönemeçte siyasi arenada her yapının aynı hassasiyetle hareket ettiğini söylemek oldukça zordur. Yaşanan her dış politik gelişmede Türkiye'yi ve hükümeti bütün günahların ve kötülüklerin kaynağı veya yegane kusurlusu olarak sayarken mücadele içinde olduğumuz emperyal devletlerin zalimce faaliyetlerini görmezden gelmek, terör örgütlerini meşru gören bir anlayışla, devamlı olarak Türkiye'yi örselemek insafsızlıktır, vicdansızlıktır. Eğer kasten yapılıyorsa ihanetin ta kendisidir."

İdlib'de ordunun seferde olduğunu belirten Bülbül, "Yarım yamalak bilgilerle ülkemizi, ordumuzu yıpratacak faaliyetlerde bulunmak ancak düşmanı sevindirmektedir. Özellikle sosyal medya üzerinden PKK ve FETÖ sevici hesaplar Türk milletinin milli mukavemetini kırmaya yönelik yalan haberlerle zehir saçmaktadırlar. Bu süreçte yapılacak en asaletli iş, devletimizin ve Mehmetçik'imizin ihtiyaç duyduğu milli kenetlenmeye katkı sağlamaktır. Türkiye, kimsenin himmetine muhtaç olmamıştır ve olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu süreçten de kendi gücüyle, aklıyla muzaffer çıkmayı bileceğini vurgulayan Bülbül, "MHP olarak bizler, devletimizin kabiliyetine, gücüne güveniyoruz." diye konuştu.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan da Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ düşmesi olayına ilişkin, yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Kaynak: AA