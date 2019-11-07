TBMM Genel Kurulu toplandı

07.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:40

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Aksaray Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" iddiasına ilişkin, "Aksaray'da yaşanan bu olayın münferit bir hadise olarak kalmasını ve toplumumuzun bu konuda daha fazla eğitimi konusunda hepimizin çok daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

Gök, sabah duyduğu bir haber ile canının acıdığını, olayın üzüntüsünü ve acısını hala yaşadığını belirterek, "Aksaray'da bir okulda otizmli öğrencilerimizle ilgili yaşanan sorun beni derinden üzdü. Meclisin tüm partilerinin otizmli çocuklarımız, diğer engelli yurttaşlarımızla ilgili ne denli duyarlı olduğunu biliyorum ama anlaşılıyor ki toplumumuzda daha yapacağımız çok işler var." diye konuştu.

Türkiye'de özellikle engelli yurttaşlar konusunda vicdani bir birlik, onlara yardımcı olunması üzerine güzel gelenekler bulunduğunu dile getiren Gök, "Aksaray'da yaşanan bu olayın münferit bir hadise olarak kalmasını ve toplumumuzun bu konuda daha fazla eğitimi konusunda hepimizin çok daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Otizmli çocukların ailelerine seslenen ve onların yalnız olmadığını vurgulayan Gök, Meclisin bütün milletvekillerinin o ailelerin yanında olduğunu kaydetti.

Gök, "Diğer ailelerin de yarattığı olumsuz tabloyu gidermek hepimizin görevidir. Bu konu bir eğitim ve bilinçlenme politikasıyla da mutlaka çözülmesi gereken bir konudur. Bu olay belki de farkındalık yaratmak açısından yeni açılımlara da neden olabilir. Umuyorum ve diliyorum ki bu tür olaylar tekrarlanmaz ve engelli aileleri kendilerini yalnız hissetmezler. Meclis, 600 milletvekili ile arkanızdadır." diye konuştu.

Öte yandan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Mevlid Kandili, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun-Sivas demir yolu hattı, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ise seçim bölgesinin sorunlarına ilişkin birer gündem dışı konuşma yaptı.

Kaynak: AA