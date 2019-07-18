TBMM Genel Kurulu toplandı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir kişinin şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili "İnanıyoruz ki bu saldırı da karşılıksız bırakılmayacaktır. Geçmişte Taşnak ve Hınçak çetelerinin, ASALA terör örgütünün akıbeti ne olmuşsa bu hain terör örgütlerinin, PKK/PYD/YPG'nin sonu da o olacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç "Bursa'da açılan şehir hastanesi", BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "Üniversite hastanelerinin işleyişi ve beklentileri", MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın da "Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü" konularında gündem dışı konuşmalar yaptı.

Atilla Ödünç, Türkiye'de 2002'den beri sürdürülen sağlıkta dönüşüm programı kapsamında birçok önemli değişim yaşandığına dikkati çekti.

Bursa'nın son 10 yılda sağlık alanında en fazla yatırım alan illerin başında geldiğini söyleyen Ödünç, "Şehir hastaneleri ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükselmesine sağlayacağı katkıyla kendisine yapılan yatırımları ziyadesiyle hak eden bir projedir. Sağlık hizmetlerinde sağlanacak ilerleme sağlık endüstrisinin ülkemizde daha da gelişmesini sağlayacaktır." diye konuştu.

Sağlık alanındaki yatırımlarla Türkiye'yi dünyanın en ileri 5 sağlık turizmi merkezinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Ödünç, bunun için belirlenen yol haritasına göre 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüklerini kaydetti.

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin, son 17 yılda büyük ilerleme kaydettiğini ifade eden Ödünç, şöyle konuştu:

"Kamu ve özel sektör yan yana gelerek artık dev projeleri hayata geçirmektedir. Sağlık, hayatımızın vazgeçilmezidir. AK Parti, iktidara geldiği ilk günden beri halkımızın daha iyi koşullarda, en iyi yerlerde, en gelişmiş hastanelerde tedavi görmesi ve şifa bulması için çalışmaktadır. Bunun için gereken adımları atmaktan geri durmuyoruz."

Ödünç, şehir hastaneleriyle Türkiye'de sağlık hizmetinin zirveye çıkacağını vurguladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir kişinin şehit olduğu silahlı saldırıyı kınadı.

Saldırıda şehit olan konsolosluk çalışanı ile Irak vatandaşına Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Destici, "Hepimiz inanıyoruz ki bu saldırı da karşılıksız bırakılmayacaktır. Geçmişte Taşnak ve Hınçak çetelerinin, ASALA terör örgütünün akıbeti ne olmuşsa bu hain terör örgütlerinin, PKK/PYD/YPG'nin sonu da o olacaktır." dedi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığı açıklamasını hatırlatan Destici, bunu "hadsiz ve hukuksuz bir davranış" olarak nitelendirdi.

Üniversite hastanelerinin büyük meselelerle boğuştuğunu belirten Destici, "Üniversite hastanelerimiz yalnızca tedavi hizmeti vermiyor aynı zamanda bir eğitim yuvasıdır, bunun için buraların desteklenmesi gerekir." diye konuştu.

Destici, şöyle devam etti:

"Üniversite hastanelerimizin teşhis ve tedavi hizmetleri için yıllık olarak tıbbi malzeme, ilaç, kit, kimyasal, tıbbi cihaz ve hizmet alımları ihaleleri gerçekleştirilmekte olup yatan hastalar için de ayrıca reçete bazlı tıbbi malzeme temini yapılmaktadır. Son dönemde artan döviz fiyatları nedeniyle tedarikçi firmalar kabul edilemez oranlarda fiyat artışlarıyla teklif verme eğilimine girmişlerdir. Verilen teklifler Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının 3-4 katını bulmaktadır. Hatta bazı branşlarda daha fazla olmaktadır. Doğrudan temin alımlarında firmalar, döviz artışı nedeniyle sipariş içeriği malzemeleri teslim etmemekte, yapılan ve sözleşme imzalanan ihalelerden dahi teminatlarını yakarak vazgeçtikleri söylenmektedir. Mali olarak üniversite hastanelerinin yönetimleri de yılbaşında yaptıkları bütçeye uyamamakta bu durum firma ödemelerine de olumsuz yansımaktadır."

Bu kapsamda SUT fiyatlarının artırılması, sağlık market uygulamasının genişletilmesi, ilaç tedarik ofislerinin kurulması ve borçların yeniden yapılandırılarak ödenmesini öneren Destici, "üniversite hastanelerinde de götürü usulü maliye politikasının uygulamaya konulması", "üniversite hastanelerinin Bağ-Kur mensupları için şu ana kadar yaptığı harcamaların ödenmesi" ve "bundan sonraki hizmetler için kalıcı düzenlemelerin yapılması" gerektiğini belirtti.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, kendisine Düzce ve yöresinde meydana gelen sel felaketinin boyutlarının giderek büyüdüğüne ilişkin haberlerin ulaştığını belirterek, "Sel felaketinde hayvanların telef olduğu, insani boyutta da ciddi sıkıntıların çıktığına dair gelen bilgileri yürütme temsilcileriyle paylaştım. Onlar da üzerinde gerekli çalışmayı zaten yürütüyorlar, daha yoğun olarak yürütecekler." diye konuştu.

Gök, Düzcelilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, konuya ilişkin "Devletimiz elbette gerekeni yapıyordur ama bu, sanıyorum 1-2 helikopterle çözülecek bir şey değil. Bütün dikkatlerin oraya çevrilmesi gerekiyor." dedi.

Özkoç, Düzce'de daha büyük bir felaketle karşılaşılmaması için devletin daha büyük bir güçle yardıma gitmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da "Düzce'de yaşanan sel felaketiyle alakalı devletimizin ilgili birimleri müdahalede bulunuyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüğünü aktaran Muş, "Kendisi, çalışmaların koordinasyonu konusunda yeniden atılması gereken farklı adımlar neyse onların atılmasıyla alakalı gerekli talimatları verdi ve meseleyi yakından takip ediyor. Kendisi, Genel Kurula geldiğinde de çalışmalar hakkında bilgi verecektir." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda daha sonra milletvekilleri Düzce'de yaşanan su baskını ve toprak kaymalarına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Kaynak: AA