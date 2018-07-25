TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Gündem dışı söz alan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kente sağlık alanında yapılan yatırımlara değindi.

AK Parti'nin 16 yıllık iktidarında Çorum'a sağlık başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımlar yapıldığını anlatan Ceylan, özellikle sağlık yatırımlarında amacın halkın verilen hizmetlerinden yerelde yararlanması olduğunu vurgulayarak, "Yatırımlar sayesinde vatandaşlarımız dışarıya gitmenin eziyetinden kurtuldu." dedi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar da kentin sorunları hakkında söz aldı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçtiğini, bu süre zarfında hak ve adalet olgusunun işlediğinden şüphe duyduklarını söyledi.

Seçim bölgesi Denizli'de de yurt genelinde olduğu gibi hakkında soruşturma bile açılmadan ihracına karar verilen birçok kişinin bulunduğunu öne süren Sancar, "Vicdan muhasebesi yapılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise sağlıkta şiddet konusuna değindi.

Türkiye'de 600 binden fazla sağlık çalışanının 24 saat esasına dayalı olarak vatandaşlara hizmet vermeye çalıştığını belirten Aycan, "Her mesleğin zorluğu bulunmaktadır ancak hekimlik birçok meslekten daha zordur." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının her dönemde şiddete maruz kaldığını, son dönemde bu tür haberlerin arttığına işaret eden Aycan, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmaların sonucu fiziki şiddet sözlü şiddetin önünde yer almaktadır. Fiziki şiddet özellikle acil servis ve 112 Acil servis çalışanlarına yöneliktir. Kamu hastanelerindeki yoğunluk çalışanlar için risk teşkil etmektedir ve biran önce önlem almak gerekmektedir."