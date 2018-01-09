TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.

Bahçekapılı, 2018 yılının ilk birleşiminde bir araya gelindiğini belirterek, "Yeni yılda birbirimizin kişilik haklarını zedelemeden kardeşlik hukuku içinde çalışmalarımızı sürdürebiliriz umudu ile yeni yılın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, geçtiğimiz hafta Edirne'den Kars'a kadar memleketin dört bir yanında Sarıkamış şehitlerinin anıldığını anımsattı.

Allahuekber Dağları'nda on binlerce vatan evladının soğuk havada ecelle boğuşup ruhlarını teslim ettiğini, bunun da şüphesiz Türk askerinin cesaretini tarihin altın sayfalarına nakşettiğini dile getiren Akçay, "Sarıkamış'ın Çanakkale'den, Sakarya'dan farkı yoktur. Şehitlerimiz anısına 2 bin 635 rakımlı Cıbıltepe'ye dikilen bayrağımız milletin vicdanını temsil etmektedir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere birliğimiz ve dirliğimiz için mücadele eden şehitlerimizi, hayatlarını kaybeden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, hükümetin taşerona kadro verilmesine ilişkin açıklamaları sonrasında gerçekleştirilen uygulamaların bir ayrımcılık yarattığını söyledi.

Kağıthane İSKİ işçilerinin kadro düzenlemesinin kendilerini kapsamadığı gerekçesiyle 3 günlük iş bırakma kararı aldığını ifade eden Kerestecioğlu, "Bu taşeron yasası Meclise gelmeli ve her işçi için insanca bu işi yasalaştırmamız gerekiyor. Bütün işçileri, tüm hakları saklı kalmak kaydıyla kadrolu yapmamız, köleliğin modern biçimi olan taşeronu bitirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "İnönü Zaferi, Batı Cephesi'nde düzenli orduların Yunan ordularına karşı kazandığı ilk zafer olması sebebiyle son derece önemlidir. İnönü Zaferi'nin yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Batı Cephesi Komutanı İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü, kahraman silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul ile mimar ve yazar Aydın Boysan gibi iki değerli ismi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Turan, "Değerli sanatçımız Münir Özkul, 'Mahmut Hoca', 'Kazım Efendi', 'Yaşar Usta' gibi tiplemelere hayat vermesiyle milletimizin gönlünde taht kurmuştu. İçimizi ısıtan, bizi mutlu eden birçok rol ile de Özkul, birçok kuşağa rol model oldu." dedi.

Mimar Aydın Boysan'ın da meslek yaşamı boyunca sıradan bir mimar olmanın ötesinde bilgi ve birikimini yeni kuşaklara aktardığını ifade eden Turan, Boysan'ın Türkiye'de bir mimarlık kültürü oluşmasına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Öte yandan, muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri, Genel Kurulda kavasların kullandığı alanın makam odası haline dönüştürülmesine tepki gösterdi. Bunun üzerine Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı yapılan uygulama ile ilgili TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüşeceğini bildirdi.