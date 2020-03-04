TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga (2)

04.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:38

GERGİNLİK SONA ERDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle kürsüde CHP'li Engin Özkoç'a tepki göstermesi nedeniyle çıkan gerginlik, güçlükle yatıştırıldı. Grup Başkanvekilleri ve TBMM idare amirleri, milletvekillerini ayırdı. Uzun süren tartışmaların ardından Özkoç, CHP'li milletvekilleri tarafından salondan çıkarıldı. Verilen aradan sonra Genel Kurul, çalışmalarına devam etti.

ÖZKOÇ'UN YERİNE ALTAY KONUŞTUCHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Genel Kurul'da yer almaması ve konuşmasının yarım kalması nedeniyle, CHP grup önerisi üzerinde Grup Başkanvekili Engin Altay konuştu. Altay, Suriye'de, İdlib'de art arda aldıkları acı haberlerin, Mehmetçikle ilgili gelecek kaygısına, gerginlik ortamına yol açtığını söyledi. Meclis'te bu tür arbedelerin son bulmasını isteyen Altay, bunların vatandaş nezdinde hiçbir siyasi partiye artı getirmeyeceğini, Meclis'in itibarına halel getireceğini ifade ederek, "Bir şekilde ağızdan sözler çıktıktan sonra sözün esiri oluruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün başlattığı, bugün süren, aslında hiç olmaması gereken, yakışmayan sözler sarf edilebiliyor. Askerimiz orada savaşırken bizim burada böyle davranmamızın kimseye hayrı yok. Sinirlerimizi törpüleyeyim, Genel Kurul'un çalışmalarına devamı gereklidir" değerlendirmesinde bulundu.AK PARTİLİ ZENGİN: HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ DAVRANAMAYIZ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise "Biraz önce yaşadığımız olaylardan sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Hepimizin üzgün olduğunu biliyorum. Herkes derinden üzülüyor. Bunlara imkan vermemek lazım. Kelimelerle ifade etmek kolay; ama eyleme dönüştürmek lazım" diye konuştu. Zengin, bazı şeylerin liderler arasında konuşulduğunu vurgulayarak, bir ülkenin Cumhurbaşkanına ahlaken, edeben, hukuken, anayasal olarak söylenecek şeyler olduğunu, bu sınırları geçmemek gerektiğini kaydetti.

Kaynak: DHA