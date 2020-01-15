TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vikipedi' tartışması

15.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:32

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi'nin, Vikipedi'ye erişim engelinin bir hak ihlali olduğuna ilişkin gerekçeli kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasına rağmen engelin sürmesi tepkiye neden oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi'nin Vikipedi'ye erişim engelinin bir hak ihlali olduğuna ilişkin gerekçeli kararı üzerinden tartışma yaşandı. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının Resmi Gazete'te yayınlandığını aktaran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ancak halen daha erişim engeli sürüyor ve erişim engelini yapan kurum 'Bize tebligat ulaşmadı' diyor. BTK, 'Tebligat, karar bize ulaştıktan sonra uygulayacağız' diyor. Resmi Gazete'de yayınlanma, tüm kurum, kuruluş, özel, tüzel kişilikler için ilanen tebligattır. Bu vakitten sonra arıza çıkarmak, bu hukuksuzluğun ve hak ihlalinin bilerek, kasten ve talimatla yapıldığının, Anayasa Mahkemesi'nin dışında başka bir merciden talimat beklendiğinin itirafı niteliğindedir. Bu ayıbın daha fazla sürdürülmemesini ve erişim engelinin bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da eleştirilere karşılık, "Türkiye'de hukuk, kısmi eleştirilere rağmen, kendi mecrasında, usulünde devam ediyor. Az önce arkadaşların ifade etmiş olduğu Anayasa Mahkemesi'nin kararı, dedikleri gibi, Resmi Gazete'de yayımlanmış, ancak yine usul gereği bu kararın yerel mahkemede yani Sulh Ceza Mahkemesinde görüşülmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını bozma veya uyma kararını vermesi ve ondan sonra da gerekli adımın atılması süreci söz konusudur. Yani süreç kendi içerisinde ilerlemektedir, bu ilerlemeyi beraber takip edeceğiz, biz de yakinen takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.Tartışmaların ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Vikipedi'ye erişim engelinin kalktığını duyurdu.ANADOLU AJANSINA SALDIRI KINANDIGenel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün akşam saatlerinde Mısır polisi tarafından Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisine düzenlediği baskını hatırlatarak, "Sabaha kadar çalışanları tutuyorlar; daha sonra, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı alıp götürüyorlar ve bir zaman sonra da bilinmeyen bir adrese doğru götürüyorlar, henüz, şu ana kadar da bir açıklama yapılmış değil. Anadolu Ajansı'nın çalışanlarının bir an önce serbest bırakılması lazım. Avukatların bütün taleplerine rağmen aramanın niçin yapıldığı, baskının niçin yapıldığı açıklığa kavuşturulmamış, Türkiye makamlarına bu konuda bilgi verilmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1'i vatandaşımız olan 4 çalışan için endişeliyiz, Mısır makamlarının bu yaklaşımını, bu operasyonunu kınıyoruz. Anadolu Ajansına ve tüm basın camiasına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Anadolu Ajansı bürosuna yönelik yapılan saldırıyı yakından takip ettiklerini belirterek, "İlgililerle görüştük, Dışişleri Bakanlığımız olsun, Anadolu Ajansı'nın kıymetli yöneticileri olsun; bu konuyu yakından takip ediyoruz. Ümit ederim, olağanüstü bir sıkıntı olmaksızın, bir yaralama, bir can kaybı asla olmaksızın konu nihayete erer. Ben şimdiden geçmiş olsun demek istiyorum" ifadelerini kullandı.Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de, baskını yakından takip ettiklerini aktararak, "Konu yakından takip ediliyor. Hem Kahire'de maslahatgüzar takip ediyor hem de Dışişleri burada büyükelçilikle de temas kurdu, bütün ilgililer konuyu takip ediyorlar. Anadolu Ajansı çalışanları derhal serbest bırakılmalı ve gereken özür de dilenmeli" diye konuştu.

Genel Kurul'da söz alan milletvekilleri de Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,

Kaynak: DHA