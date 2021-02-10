TBMM Genel Kurulu'nda, 'uzay' tartışması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Milli Uzay Programı' TBMM Genel Kurulu'nda tartışma konusu oldu. Muhalefet milletvekilleri, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri ve geçim sıkıntısı üzerinden programa eleştiri getirirken, iktidar temsilcileri ise muhalefet ile düşmanlığın karıştırıldığını öne sürdü.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalarda söz alan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep yıldız, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun muazzam bir dip dalga oluşturduğunu belirterek teknolojiye ilgi duyan ve kendi projelerini oluşturan gençlerin, birlikte başarabilecekleri duygusunu pekiştirerek yollarına devam ettiğini söyledi. Yıldız, oluşan heyecanın, bütüncül ve sistemli planlamalarla doğru mecraya yönlendirilmesi çalışmaları ve azmini artırdığını bildirdi.

'TÜRK GENÇLİĞİ, TÜRKİYE'NİN UZAYA İZİNİ BIRAKACAK' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Milli Uzay Programı'nın hedeflerini sıralayan Zeynep Yıldız, bunların ufuk açıcı, uygulanabilir ve gerçeğe dönüştürülebilir olduğuna vurgu yaptı. Söz konusu programın 10 hedefi olduğunu aktaran Yıldız, hedeflerden birinin Türk bir astronotun uzaya gönderilmesi olduğunu belirtti. Yıldız, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir Türk kadın astronotun uzaya giden ilk kişi olması hususundaki hassasiyetini dün ifade etti. Bu da bizi ayrıca heyecanlandırdı. Üstad Neşet Ertaş'ın kelimelerinde kendimi bulduğum bir cümlesi var. Ertaş der ki; 'Bozkırda denizi izlemek gibidir gökyüzünü izlemek.' Işık kirliliğinin uğramadığı yerleşkelerde, gökyüzünü tanıyan, seven ışıl ışıl, pırıl pırıl Anadolu çocukları, vizyoner Türk gençliği Türkiye'nin uzaya izini bırakacak isimler olacak" dedi.Yıldız'ın konuşmasının ardından söz alan muhalefet partilerinin temsilcileri, Milli Uzay Programı'nı, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemler üzerinden eleştirdi. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Bu ülkeyi uzay çağına taşıyacak beyinler günlerdir coplanıyor. Biber gazı sıkılarak, yerlerde sürüklenerek gözaltına alınıp tutuklanıyor" diye konuştu.CHP Edirne Milletvekili Okan Kaytancıoğlu, pahalılıktan bahsederek, gübre fiyatlarının AK Parti'den önce uzaya gittiğini söyledi. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise "Halka yeni bir hikaye sunamayanlar, aslında geleceklerini uzayda aramaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.MHP Grup başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Milli Uzay Programı'nın Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki hedeflerini ortaya koyduğunu dile getirerek, "Dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak ülkemizdeki potansiyeli değerlendirmek üzere, 2023 yılında, Cumhuriyetimizin de 100'ncü kuruluş yıl dönümünde ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyonu, stratejileri, hedefleri ve projeleri bu programla açıklanmıştır" diye konuştu.'MUHALEFET İLE ÜLKEYE DÜŞMANLIK ARASINDA ÇOK İNCE BİR ÇİZGİ VAR'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefetin eleştirilerine yanıt verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplumun tüm katmanlarını sevindiren, heyecanlandıran Milli Uzay Programı'nı açıkladığını anımsatarak, "Milli Uzay Programı, ülkemizi her alanda çok daha güçlü hale getirecek, uzay yarışında daha güçlü bir şekilde ülkemizin yer almasını sağlayacak, milletimiz adına önemli işlere başlangıçlık edecek programı açıkladı. Biz 'heyecanlandık' dediğimiz zaman arkadan arkadaşlarımız 'biz hariç' dediler. Muhalefet ile ülkeye düşmanlık arasında çok ince bir çizgi var. Muhalefet ile ihanet arasında çok ince, çok hassas bir çizgi var. Çin'e ihracat trenimiz yola çıkar tüm millet sevinir, malum arkadaşlar dalga geçer, sevinemezler. Milli İHA'mızı, milli SİHA'mızı yaparız, tüm millet heyecanlanır, mutlu olur malum arkadaşlar sevinemezler, maalesef üzüldüklerini ifade ederler. Doğal gaz buluruz, Türkiye kategorik olarak ekonomide farklı bir yere geçecek diye seviniriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR