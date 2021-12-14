TBMM Genel Kurulu'nda tartışma

Tbmm Genel Kurulu'nda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Afganistan politikasına ilişkin sözlerine HDP sıralarından gelen tepki geldi. AK Parti grubundan karşı tepki gösterilince yaşanan tartışma nedeniyle oturuma sık sık ara verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, sunumunun ardından tartışma çıktı. Bakan Çavuşoğlu, bütçe sunumun ardından, muhalefet partilerinin eleştirilerine yanıt verdi. Tutukluluğu devam eden Osman Kavala ile ilgili kararları hatırlatan muhalefete Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi'nin kararlarına gelecek olursak. Şimdi burada, öncelikle şunu söylemek isterim; hukuki bir tespit. Türk mahkemeleri Kavala'yla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıştır ve serbest kalmıştır. Ama Kavala hakkında başka davalar olduğu için, hapisten çıkmamıştır ama o ilgili karar uygulanmıştır" dedi.

AK Parti'li milletvekilleri ile HDP'li milletvekilleri oturdukları yerden kalkarak yüksek sesle tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma sık sık ara vermek zorunda kaldı. Verilen aranın ardından görüşmelere geçildi.

Haber : Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet