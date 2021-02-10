TBMM Genel Kurulu'nda "Milli Uzay Programı" tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulunda, Milli Uzay Programı'na ilişkin değerlendirmesi sırasında kendisine laf atan CHP'li milletvekillerine "Biz Uzay Programı'nı hayata geçirelim. Teklif ediyorum sizi Ay'a götürelim, siz de orada en büyük heykelin açılışını yapın.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulunda, Milli Uzay Programı'na ilişkin değerlendirmesi sırasında kendisine laf atan CHP'li milletvekillerine "Biz Uzay Programı'nı hayata geçirelim. Teklif ediyorum sizi Ay'a götürelim, siz de orada en büyük heykelin açılışını yapın." diye seslendi.

Genel Kurulda, partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Halil Ağa Bakır Madeni Projesi ile Kaz Dağlarındaki verimli tarım arazilerinin yok edileceğini, yaklaşık 3,5 milyon ağacın kesileceğini, Kaz Dağları pınarlarının kurutulacağını" iddia ederek "Köylü, üretim, yerel gıda yok olurken, memleketin kanını vampir gibi emmeye devam eden Cengiz Holding kazanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

İktidarın acil olarak "esnaf eylem planı" oluşturması, esnafın kredi taksitleriyle fatura bedellerinin bir yıl süreyle ertelenmesi gerektiğini söyleyen Türkkan, esnafa nakit yardım ve kira desteklerinin de genişletilmesini istedi.

Tokat Erbaa'da siyanürle altın arama çalışmalarının yapılmak istendiğini anlatan Türkkan, "Üstünü yediler, bitirdiler, şimdi gözlerini altına diktiler. Çanakkale'de bakır, Tokat'ta altın. Bu doğa cinayetine bir an önce 'dur' denilmelidir." sözlerini sarf etti.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı'nın Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki hedeflerini ortaya koyduğuna işaret etti. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde uzay politikaları alanındaki strateji ve hedeflerin bu programla açıklandığını belirten Bülbül, uzay programlarının, uluslararası itibar açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin uzaya ilişkin 10 hedefinin açıklandığı programın, bazı çevreler tarafından karalanmaya ve alay konusu yapılmaya çalışıldığını söyleyen Bülbül, şunları kaydetti:

"Dünyada da önemli yankılar uyandırdığına şahit olduğumuz uzay programımızın, ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinin sıkıntıları gerekçe gösterilerek hükümsüz kılınmaya çalışılması ibretlik bir durumdur. Dünyada hiçbir şahsiyetli devlet, pandemi nedeniyle yaşanan zorluklar ve sıkıntılar nedeniyle milli menfaatlerinden, gelecek vizyon ve iddialarından vazgeçmemiştir. Atatürk 'İstikbal göklerdedir.' dediğinde ülkemizin nüfusunun büyük çoğunluğunun kadın, yaşlı ve çocuklardan oluştuğunu gözden uzak tutmamak gerekmektedir. 21. yüzyılın jeopolitiğinde, bir ülkenin gücü, uzay, okyanuslar, atmosfer ve Antarktika gibi alanlarda var olup olamadığına bağlı olacaktır. Türkiye'nin de mücadelesi bu süreçte ortaya koyduğu vizyon da buna örnek teşkil etmektedir. MHP Grubu olarak Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ni sonuna kadar desteklediğimiz gibi Milli Uzay Programı'nı da aynı kararlılıkla, büyük bir memnuniyetle desteklemekteyiz. Milletimize, geleceğimize, gençlerimize hayırlı olsun."

"İnşallah bir Türk gider de mutlu oluruz"

HDP Grup başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TÜİK'in bugün istihdam verilerine ilişkin "hormonlu rakamlar" açıkladığını iddia etti. Gerçek verilere göre Türkiye'deki işsizlik oranının yüzde 36 olduğunu savunan Oluç, ülkedeki her 3 kişiden birinin işsiz olduğunu öne sürdü. Öte yandan icra ve iflas dosya sayısının da 22 milyonu aştığını, ülkenin yakın tarihinde hiç olmadığı kadar borç batağında olduğunu söyledi.

Milli Uzay Programı'nı eleştiren Oluç, "28 Şubat'ı yaratanlar, 'Sonsuz enerji üretiminin yolunu bulduk, Erke Dönergeci yoluyla.' diyorlardır. O zaman çok büyük heyecan yarattılar sözde. Ama 28 Şubat'ın sonuna gelindi. Şimdi de halka yeni bir hikaye sunamayanlar aslında geleceklerini uzayda aramaya çalışıyorlar." sözlerini sarf etti.

HDP'li Oluç, belediyelere atanan kayyumların iktidar tarafından korunduğunu ve haklarındaki iddialara ilişkin yargılanmadığını ileri sürdü.

CHP Grubu adına konuşan Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Milli Uzay Programı'na değinerek "Memlekette her işimiz bitti, yerli uçağı ve yerli arabayı yaptık, şimdi de elhamdülillah Milli Uzay Programı ile yola devam ediyoruz." dedi.

Uzaya giden çok uluslu astronotları anlatan bir Hollywood filmi bulunduğunu anlatan Aydın, bu milletler arasında bir Türk bulunduğunu söyledi. Aydın, aradan geçen 63 yılda birçok ülkenin uzaya astronot gönderdiğini belirterek "Bu neyin eseriydi? Büyük Önder Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken getirdiği devrimler, Cumhuriyet vizyonunu ta Hollywood'a bile yansıttı. Ancak geçen 63 yılda 72 millet gitmiş. Biz de şimdi Milli Uzay Programı ile inşallah bir Türk gider de mutlu oluruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Salgın nedeniyle hala milyonlarca öğrencinin eğitime erişemediğini, birçok çocuğun eğitimini bırakıp işgücüne katılacağını savunan Aydın, "Şanslı olup eğitim alanların yüzde 78'i yurt dışına gitmek istediğini belirtiyorlar. Ama hayırlı uğurlu olsun biz Milli Uzay Programı'nı konuşuyoruz, o çocukların geleceğini konuşamıyoruz." sözlerini sarf etti.

Aydın, iktidarın esnafa ilişkin yardım programları kapsamındaki ödemelerin hala yapılmadığını da savundu. İktidarı, halkın gündemine dönmeye çağıran Aydın, "Gerçekten bir yere uçuyoruz ama sanırım uçurumdan aşağıya." sözlerini sarf etti.

"Siz dalga geçin, tiye alın"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'nın, Türkiye'yi bir çok alanda daha bir noktaya ve uzay yarışında ülkeyi çok güçlü hale getireceğine yönelik inancını dile getirdi. Program'ın hedeflerini sıralayan ve çok özel bir proje olduğunu belirten Turan, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Turan, konuşması sırasında kendisine laf atan CHP'li milletvekillerinin "Uzaya gidip ne yapacağız?" dediklerini aktaran Turan, CHP'li milletvekillerine yönelik şunları söyledi:

"Muhalefet ile ülkeye düşmanlık, ihanet arasında çok ince bir çizgi var. Çin'e ihracat trenimiz yola çıkar, tüm millet sevinir, malum arkadaşlar dalga geçer, sevinemezler. Milli İHA'mızı, SİHA'mızı yaparız, tüm millet heyecanlanır, mutlu olur, malum arkadaşlar sevinemezler, maalesef üzüntü ifade ederler. Doğal gaz buluruz, Türkiye kategorik olarak ekonomide farklı bir yere geçecek diye seviniriz ancak arkadaşlarımız sevinemezler. Siz dalga geçin, tiye alın, sevinmeyin ama biz iddialıyız, heyecanlıyız, kaybettiğimiz 21. yüzyılı mutlaka geri almasını bileceğiz. Biz Uzay Programı'nı hayata geçirelim. Teklif ediyorum sizi Ay'a götürelim, siz de orada en büyük heykelin açılışını yapın. Bizler bu vizyonla, heyecanla, 83 milyonu motive ederken, siz de küçük dünyanızda muhalefet yaptığınızı zannederken aslında ülkenin heyecanını zayıflattığınızı, büyümesine yan baktığınızı, bu toplumda da bunun karşılığının olmadığını inşallah görürsünüz."

Bu arada Genel Kurulda, İYİ Parti'li Türkkan, MHP'li Bülbül ve AK Parti'li Turan, Sultan 2. Abdülhamit Han'ı, vefatının seneyi devriyesinde rahmet ve minnetle andı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman