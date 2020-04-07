TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri maske ile oturumda bulundular
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TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri maske ile oturumda bulundular

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumuna milletvekilleri, maske ile katıldılar.

07.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:29
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri maske ile oturumda bulundular

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumuna milletvekilleri, maske ile katıldılar.

TBMM Başkanvekili Levent Gök milletvekillerine maske takmalarının ve Genel Kurul'da bulunan herkesin maske takmasının zorunlu olduğunu söyleyerek, milletvekili sıralarında milletvekilleri için maske ve el dezenfektanı bulunduğu konusunda uyardı. Milletvekilleri de bu uyarıları dikkate alarak maskelerini taktılar. - ANKARA

Kaynak: İHA

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