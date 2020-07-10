TBMM Genel Kurulu'nda, 'Meclis'e girme' tartışması
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TBMM Genel Kurulu'nda, 'Meclis'e girme' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, baro düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri devam ederken, baro başkanlarının Meclis'e girişi tartışıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Meclis'e girme' tartışması
10.07.2020 22:10 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:14

TBMM Genel Kurulu'nda, baro düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri devam ederken, baro başkanlarının Meclis'e girişi tartışıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, baro başkanlarını davet ettiğini ancak bir kısım başkanların, bazı milletvekilleri tarafından illegal yollardan sokulduğunu söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Meclis kürsüsünden, "Gelmek isteyen beni arasın" diyerek cep telefonu numarasını verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, çoklu baronun kurulmasına ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri devam ederken baro başkanlarının Meclis'e girişi polemik konusu oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, baro başkanlarının Genel Kurul'daki görüşmeleri izleyebilmesi için Meclis'e girmeleriyle ilgili talimat verdiğini söyledi.

'İLLEGAL YOLLARI DENEMELERİNE GEREK YOK'Baro başkanlarının kendilerine gelen davete rağmen illegal yollarla Meclis'e girmeyi tercih ettiğini söyleyen Şentop, "Dün gelen birkaç baro başkanı oldu; fakat tamamı gelmedi. Başka bir yerde beklemeyi tercih ettiler. Bugün gelmeleri yönünde tekrar kendilerine çağrı yapılıyor. Ben de kendilerine buradan sesleneyim. Baro başkanlarımız Meclis'e herkesin girdiği gibi gelebilir. Yani kimliklerini bırakıp giriş kartı alarak Meclis'e girebilirler. Genel Kurul'daki görüşmeleri izleyebilirler. Bunun için milletvekili arkadaşımızın arabasının içinde, tırnak içinde, illegal bir yoldan içeriye girmelerine gerek yok. Yani kimlik vermeden, kayıt yaptırmadan, giriş kartı almadan girmelerine gerek yok. Hepimiz hukukçuyuz, onların da hukuk kurallarına Meclis'in iç tüzük dahil yönetmelikleri ve kurallarına uyması lazım. 'Ben kendi kuralımı kendim kurarım, buraya istediğim gibi istediğim şekilde girerim' diyen varsa o zaman buradaki kurallar devreye girer. Buna gerek yok, arabanın arkasında işte yere yatarak, saklanarak girmelerine gerek yok, kimliklerini bırakıp girebilirler" diye konuştu.TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, baro başkanlarının dilekçe komisyonuna başvurmaları ile ilgili taleplerinin olduğunu belirterek, "Baro başkanı iseler memnuniyetle içeriye girebileceklerini ve makamda kendilerini ağırlayabileceğimi ama avukat meslektaşımızı Meclis Başkanlık Divanı'ndan usulüne uygun olarak izin aldıkları takdirde makamda ağırlayabileceğimi kendilerine söyledim. Metin Bey'e (Metin Feyzioğlu) bu durumu izah ettim. Ayrıca, Dilekçe Komisyonumuza müracaatın çeşitli yolları olduğunu kendisi çok iyi biliyor. Milletvekilleri üzerinden e-dilekçe yoluyla, e-devlet üzerinden veya çeşitli şekillerde bize müracaat edebileceklerini söyledim. Dilekçelerini en detaylı şekilde takip edebileceğimi söyledim. Ama görüyorum ki gelecek olan arkadaşlar bize değil, Başkan Vekillerine bilgi vermişler" dedi.AK PARTİ'Lİ ZENGİN İLETİŞİM NUMARASINI VERDİAK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de baro başkanlarına, Meclis'te görüşmelere katılabileceklerini ilettiklerini söyledi. Davetlerini dün de bugün de yaptıklarını kaydeden Zengin, "Baro başkanları için dün de bu davetimizi yaptık. 'Başka bir yere gitmek isterseniz yine yardımcı oluruz' dedik. Bu hususlarla ilgili olarak da tekrar tekrar hatırlatma yapmaya devam edeceğiz. Yani, burada mesele nedir, içeri gelmek istiyorlar mı, konuşmak istiyorlar mı? Yoksa bu direnç üzerinden bir siyaset mi ortaya koymaya çalışıyorlar? Eğer sözü olan bir, iki kişi varsa sözün gücü kafidir. Bir insanın bir kelimesi pek çok şeyi değiştirebilir, gelmek isteyen buyursun" diye konuştu. Zengin, Meclis kürsüsünden baro başkanlarına seslenerek cep telefonu numarasını da söyledi.'AVUKATLAR, 354 İMZAYLA BAŞVURU YAPTI'

Genel Kurul'da görüşmeler devam ederken, söz alan TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, "Kırşehir Milletvekilimiz ve birkaç CHP milletvekilimiz, içeriye herhalde izin alarak girdiklerini düşündüğüm avukat arkadaşlarla Dilekçe Komisyonu'na gelmişler. 354 imza içeren dilekçeyi Dilekçe Komisyonumuza vermişler. Ümit ediyorum ki dilekçe hem iç tüzük hem Dilekçe Komisyonu'nun yetki ve görevleri dahilindedir. Gerekli işlemleri biz de yaparız" açıklamasında bulundu.


Kaynak: DHA

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