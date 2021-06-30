TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin önerileri kabul edilmedi
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TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin önerileri kabul edilmedi
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin gündeme ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

İYİ Partinin "Ankara'daki spor tesisleri"; HDP'nin "kadınların ev içi çalışmaları sonucu yaşadığı ekonomik sorunlar" ile CHP'nin "Ergene Nehri'ndeki kirliliğin nedenleri" ile ilgili verdikleri araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir AB Uyum Komisyonu, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğine seçildi.

Grup önerilerinin ardından, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. 12 maddelik teklifin görüşmeleri 3. madde üzerinden devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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