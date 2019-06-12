TBMM Genel Kurulu'nda 'ittifak' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve İYİ Parti Grubu arasında 'ittifak' tartışması yaşandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Bizi millet düşmanlarıyla aynı cümlede zikredemezsiniz" sözüne cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Siz, seçim kampanyasında paslaştığınız partilerin bir tanesinin genel başkanı tutup da 'Batı'da Erdoğan kaybedecek, Kürdistan'da biz kazanacağız' derken hiçbir kelime etmezseniz bunu söylemeyecek miyiz arkadaşlar?" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Askeralma Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürerken, AK Parti ile İYİ Parti grupları arasında 'ittifak' tartışması yaşandı. İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'li isimlerin partilerinden bahsederken kendilerini HDP aynı saflarda göstermesine ve PKK ile ilişkilendirmesine tepki gösterdi. Partililerinin çocuk katilleriyle aynı cümle içerisinde zikredilemeyeceğini belirten Ağıralioğlu, "Siz değil, feriştahınız zikredemez. Bakın, bizi eleştirebilirsiniz, bize kızabilirsiniz, cümle kurabilirsiniz. Bizi vatansızlarla, bizi bayrak düşmanlarıyla, bizi Allahsızlarla, bizi devlet, millet düşmanlarıyla aynı cümlede zikredemezsiniz. Alnımızın ortasından kaşınmak sayarım. Ben parlak siyasi kariyeri olan bir kardeşiniz değilim ama kendimi bildim bileli, vatanıma, milletime, dinime, devletime adanmış bir ömür yaşadım. Ben, siyaseti meslek olarak yapmadım. Ben ülkesine ülküsüyle biatını Yozgat'ta yapmış bir ailenin evladıyım. Dedem ülkücüydü benim, babam ülkücü, ben ülkücüyüm, oğlum da ülkücü. Bizimle ilgili cümle kurarken PKK'lılarla ilişkilendirme, irtibatlandırma sürecine dikkat etmeniz lazım. Biz 'PKK'yla, Kandil'le düşman mısınız?' cümleleri kuracağınız adamlardan değiliz. Kandil'le düşman mıyız? Evet, düşmanız" diye konuştu.

Ağıralioğlu, AK Parti'lilere, "Siz Barzani'ye kongrelerinizde 'Türkiye sizinle gurur duyuyor' dediğiniz zaman da düşmandık biz Kandil'e. Biz Kandil'e ne zamandır düşmandık biliyor musunuz? Siz lahmacun parası öderken de düşmandık biz. Siz Barzani'nin kongrede kafasından dökülmüş konfetileri temizlerken de düşmandık. Siz Türk devletinin ismini, Türkiye ismini, Türk ismini, Türk bayrağını tartıştırırken de düşmandık biz, hala düşmanız" dedi.

Ağıralioğlu'nun AK Parti'ye sataştığı gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Siz söyleyeceksiniz, biz cevap vermeyeceğiz; siz hakaret edeceksiniz, biz cevap vermeyeceğiz. Böyle bir şey yok" diye karşılık verdi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ POLEMİĞİ

Turan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'Selahattin Demirtaş'ın politikasını alkışlıyorum' şeklindeki söylemini hatırlatması üzerine, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, oturduğu yerden, "Selahattin Demirtaş kadar başınıza taş düşsün. Selahattin Demirtaş, Selahattin Demirtaş" diye söze girdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, 'Batı'da Erdoğan kaybedecek, Kürdistan'da biz kazanacağız' sözüne İYİ Parti'den hiçbir tepki gelmediğini söyleyen Turan, "Siz şunu diyorsunuz; 'Ben söylerim ama cevap vermeyin, ben konuşurum cevap vermeyin.' Herkes hak ettiği cevabı alacak" dedi.

YILMAZ: BEDELLİ ASKERLİKTEN 4,4 MİLYAR TL GELİR ELDE EDİLECEK

Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, söz alan Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yılmaz, yeni askerlik sisteminin maliyetinin 3 milyar 153 milyon TL olacağını ancak bedelli askerlikten 4,4 milyar, dövizle askerlikten 620 milyon TL gelir elde edileceğini açıkladı. Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personelinin yüzde 50'ye yakınının uzman asker olduğunu söyledi.

Mevcutta 73 bin olan uzman erbaş sayısının Ekim 2019'da 79 bine, 18 bin 693 olan sözleşmeli er sayısının da 19 bin 505'e çıkmasının planladığını aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halihazırda teminde eğitimi devam eden yaklaşık 20 bin uzman erbaşın kıta alarak kısa bir süre sonra katılacak olmasının da erbaş ve er ihtiyacına olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Yeni askerlik sistemine geçiş aşamasında 6 aylık hizmet süresini dolduran yükümlülerin terhis olmasıyla erbaş, er mevcutlarında ilk etapta bir azalma meydana geleceği aşikardır ancak bu azalmayla halihazırda yüzde 60-70 olan yükümlü personel destekleme oranının ilk aşamada yüzde 35-40 olarak gerçekleşeceği, ağustos ayında yüzde 40-45'e yükseleceği, ekim ayında ise yüzde 45-50'ye yükseleceği değerlendirilmektedir. İkinci altı aydan sonra askerde 66 bin kişinin kalmasını bekliyoruz. 66 bin kişiye 2 bin 90 lira ödersek 12 ayda 1 milyar 650 milyon lira ödeyeceğiz. Yedek astsubay ise 5 bin kişi düşünüyoruz. İki ay sınıf okulunda kalacak, kıta hizmetinde ise 4 bin lira aylık ödeyeceğiz. 4 bin 900-5 bin kişi düşünüyoruz. 5 bin ödeyince 250 milyon lira da yedek astsubaylar için düşünüyoruz. İkinci altı aylık dönemdeki 66 bin kişi için de yaklaşık bin lira ödeyeceğiz, bu da yaklaşık 600 milyon liraya denk geliyor. Dolayısıyla bu askerlik sisteminin bize maliyeti 3 milyar 153 milyon lira olacak ancak bedelli askerlikten 145 bin kişiyi 31 bin lirayla çarpınca 4,4 milyar bekliyoruz. Dövizle askerlikte 20 bin kişinin 31 bin lira ödeyeceğini düşünürsek 620 milyon da ondan geliyor. Yani giderimizi 3 milyar 150 milyon, gelirimizi de 5 milyar 115 milyon gibi bir rakam öngörüyoruz. Umarım bu beklentilerimiz karşılanırsa bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum."

Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması üzerine Meclis Başkanvekili, görüşmelere yarın devam edilmek üzere oturumu kapattı.

Kaynak: DHA

- Ankara