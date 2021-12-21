TBMM Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi - Haberler
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TBMM Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşma kabul edildi
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan iki kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan iki kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurul'da, Türkiye ile Japonya Arasında Teknik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Olarak İmzalanan Mevcut Protokol I'in Yerini Alan Protokol I ile Anlaşmaya Eklenen Protokol III'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)

Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2)

 Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

 Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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