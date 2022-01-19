TBMM Genel Kurulu'nda Hrant Dink anıldı

Gazeteci Hrant Dink, kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi önündeki silahlı saldırıda öldürülmesinin 15. yıl dönümünde TBMM Genel Kurulunda anıldı.

TBMM Genel Kurulunda, partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Kazakistan'daki olayların yerini sükunete bırakmasının ardından Ukrayna-Rusya geriliminin yükseldiğine dikkati çekerek "Rusya'nın Ukrayna sınırına asker sevkiyatını hızlandırdığı, Batılı ülkelerce Ukrayna'nın cesaretlendirildiği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği yönünde açıklamaların yapıldığı bir ortamda Karadeniz'in emperyal politikaların hesaplaşma sahası olarak görülmemesi gerekir." diye konuştu.

Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesinin samimi beklentileri olduğunu belirten Bülbül, "Bölgedeki gerilimin sona ermesinin bütün ülkelerin çıkarına olacağı tartışmasızdır. Tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Kırım ve Kırım Türklüğünün pozisyonu özellikle hassasiyet taşıdığımız bir meseledir. 2014 yılında meydana gelen Kırım'ın ilhakı kanayan bir yara olarak karşımızda dururken yeni sorunların baş göstermesi kimsenin yararına olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, bir süredir Balkanlar'da da gerilimi artıran gelişmelerin yaşandığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mızın, dün itibarıyla Sırbistan'la yapılan eğitim, kültür ve turizm alanındaki anlaşmaların hemen akabinde Boşnak, Hırvat ve Sırp liderleri bir ayara getirerek Bosna Hersek'te bir sorun yaşanmaması noktasında adım atılacağının açıklanmasını son derece önemli buluyoruz. Devletimizin Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Karadeniz'de yaşanan bu gerilimler karşısında sergilemiş olduğu sorumlu ve yapıcı tavrın değerli olduğuna, diğer devletlerin de bu minvalde hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz."

"Tehditlerine pabuç bırakmayız"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 15 yıl önce öldürülen Hrant Dink'i saygı, sevgi ve minnetle andığını ifade etti. Dink'in "Evet, bizim bu topraklarda gözümüz var. Fakat alıp götürmek için değil, ölünce altında uyumak için." sözlerini aktaran Beştaş, "Rahat uyu sevgili 'ahparig'. Seni unutmayacağız." dedi.

Et ve süt ürünlerinde nisanda açık meydana geleceğini ve fiyatların çok artacağını öne süren Beştaş, "Artık vatandaşı açlık bekliyor. Yurttaşlar yoksulluktan değil açlıktan şikayet ediyor. Kuru ekmekle, simit çayla beslenmemizi salık veren AK Parti'liler vardı ya, herkesi öyle bir açlığa mahkum ettiler ki insanlar açlıktan ölmemek için çaba gösteriyor." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hrant Dink'in herkes için yerinin doldurulamaz bir kayıp olduğunu dile getirerek "Herkesin gördüğü, kimsenin kılını kıpırdatmadığı suikast sürecindeki tüm karanlıkların açığa çıkacağı bir soruşturma ve yargılama safahatını şart olarak görüyoruz. Bunun için bugüne kadar çağrıda bulunduk, bundan sonra içinde bulunacağımız iktidar döneminde de gereğini yapacağımızın sözünü bir kez daha buradan vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dink'in ölümünden önce hedef gösterildiğini hatırlatan Özel, Ankara Melike Hatun Camisi imam hatibi Halil Konakçı'nın da hedef göstermeye ve saldırgan tutumlarda bulunmaya devam ettiğini söyledi. Konakçı'nın daha önce kendisini, son olarak sanatçı Sezen Aksu'yu hedef gösterdiğini belirten Özel, Konakçı'nın Cumhuriyetin kurumlarından maaş alarak Cumhuriyet'e meydan okuyan ifadeler kullandığını savundu. Özel, bu tür saldırılara teslim olmayacaklarını vurgulayarak "Bir canımız var, gelip alabiliyorsa alsın ancak çağrı üzerine spor tek kapılı lüks arabalardan inen, perdelik kumaşlardan kefen çekenlere değil, Atatürk'ün emriyle bu ülke için toprak altında kefensiz yatanlara benzeriz. Onların torunlarıyız. Talimatla bıyık bırakanların, sakal uzatanların, meydan okuyanların meydan okumalarına, tehditlerine pabuç bırakmayız. " değerlendirmesini yaptı.

"Acı bir gün"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gazeteci Dink'in öldürüldüğü günü, "Acı bir gün" olarak niteledi.

Hrant Dink'i Avrupa Parlamentosunda düzenlenen "Geçmişin Geleceği: Türkiye'deki Ermeniler" konferansındaki tavrıyla tanıdıklarını anlatan Ünal, "Ermeni diasporası temsilcisinin Dink'i ' Türkiye'nin rehinesi' olarak tanımlaması üzerine şöyle demişti: 'Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız; böyle algılar, böyle davranırız. Dışarıdakiler içeridekilerin hamisi kesilirse devlet ve toplum da azınlıkları dışarının uzantısı olarak görür.' Hrant Dink'i buradan ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum." dedi.

"Umut tacirliğidir"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Gaziantep'te son yılların en yoğun kar yağışının görüldüğünü, bu nedenle çok sayıda araç ve vatandaşın mahsur kaldığını söyledi. Bu kadar çok mağduriyet yaşanmasının, liyakatsiz ve ehliyetsiz yönetimden kaynaklandığını savunan Usta, çok sayıda vatandaşın aç ve susuz şekilde kurtarılmayı beklediğini ifade etti.

Hrant Dink'in ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileyen Usta, "Hepimiz Türk'üz ve fevkalade üzgünüz. Bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti devleti çatısı altında ve Türk bayrağının gölgesinde kardeşçe yaşayacağımız huzurlu bir gelecek temenni ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2022 yılı Türkiye'nin en parlak yılı olacak." sözlerini anımsatan Usta, "Vatandaşın alım gücü düştü. Enflasyonda, faiz oranında dünya şampiyonuyuz. Siz ne yapacaksınız da 2022 yılı parlak bir yıl olacak? Umut satmaktır, umut tacirliğidir." dedi.

Usta, millet açısından 2022 yılının çok kötü bir yıl olacağını, millet açısından iyi bir yıl olması için sandığın getirilmesi gerektiğini savundu.