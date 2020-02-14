TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik
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TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerginlik çıktı.

14.02.2020 01:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 01:44
TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik

Büyük Millet Meclisi'nde gerginlik çıktı.


TBMM Genel Kurulu'nda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. ile İYİ Parti milletvekilleri arasında elektrik ve doğalgaz fiyatları üzerinden tartışma çıktı. AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri birbirlerinin üzerlerine yürüdüler. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Ara sırasında da tartışma devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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