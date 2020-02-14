TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik

14.02.2020 01:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 01:44

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerginlik çıktı.



TBMM Genel Kurulu'nda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında elektrik ve doğalgaz fiyatları üzerinden tartışma çıktı. AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri birbirlerinin üzerlerine yürüdüler. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Ara sırasında da tartışma devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA