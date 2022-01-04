TBMM Genel Kurulu'nda, 'FETÖ'cülük' tartışması

Tbmm Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında 'FETÖ'cülük' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, grup önerileri görüşüldü. İYİ Parti'nin yoksulluğa ilişkin, HDP'nin son dönem Türkiye ekonomisine ilişkin ve CHP'nin döviz alım- satım işlemlerine yönelik grup önerileri reddedildi. AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Konuşmalar karşılıklı laf atmayla devam ederken, Özkoç ile Akbaşoğlu arasında, 'ispatla' tartışması yaşandı. Tartışma, AK Parti ve CHP'li diğer vekillerin de katılmasıyla bir süre daha uzadı. Oturuma ara verilmesinin ardından, gündeme geçildi. Stokçulukla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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