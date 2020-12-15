TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor
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TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor

15.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:18
TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor

Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler TBMM Genel Kurulu'nda başladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler TBMM Genel Kurulu'nda başladı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığının bütçeleri görüşülecek.

Genel Kurulda, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk dört maddesi de ele alınacak.

Görüşmelerde ilk olarak HDP Grubu adına konuşmalar yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:21:41. #1.15#
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