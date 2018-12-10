İYİ Partili Milletvekilinin Hakaretleri Sonrası Meclis'te Kavga Çıktı
Meclis'te konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un CHP ve HDP'ye yönelik, "PKK'lılarla görüşüyorsunuz" sözleri gerilime neden oldu. Muş'un İYİ Parti Lideri Akşener'e yönelik sözleri sonrası ise İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti'li Muş'a hakaret etti.
TBMM Genel Kurulu'nda süren '2019 Mali Yılı Bütçe Görüşmeleri' sırasında kavga çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un, CHP ve HDP'ye yönelik olarak "PKK'lılarla görüşüyorsunuz" sözleri gerilime neden oldu. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü.
İYİ PARTİLİ VEKİL, AK PARTİ'Lİ MUŞ'A HAKARET ETTİ
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Mehmet Muş'a "h...s.. lan" diye seslendi. Bunun üzerine kavga çıktı ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım oturuma 10 dakika ara verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kavga üzerine arkaya dönerek kendi vekillerine "oturun" işareti yaptı.
TBMM BAŞKANI YILDIRIM, İYİ PARTİLİ VEKİLİN BİRLEŞİMDEN ÇIKARILMASINI TEKLİF ETTİ
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda yaşananların ardından İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün iki birleşim Meclisten geçici olarak çıkarılmasını teklif etti.