TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Görüşmeleri Sırasında Kavga Çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda süren '2019 Mali Yılı Bütçe Görüşmeleri' sırasında kavga çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un, CHP ve HDP'ye yönelik olarak "PKK'lılarla görüşüyorsunuz" sözleri gerilime neden oldu. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mehmet Muş'un konuşması

TBMM Başkanı Yıldırım'ın görüşmelere ara vermesi