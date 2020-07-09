TBMM Genel Kurulu'nda 'baro' maratonu (2) SAKARYA'DAKİ PATLAMALAR KONUŞULDUTBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplandı.

SAKARYA'DAKİ PATLAMALAR KONUŞULDU

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, siyasi parti grup başkanvekilleri Sakarya'da meydana gelen patlamalarla ilgili söz aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bölge milletvekillerinin olay yerine gittiklerini söyleyerek, "Bütün vekillerimizin içi yanıyor, ciğeri yanıyor. İnsanlarımızın başına gelen bu olayla ilgili olarak yapılması gereken neyse, hep beraber, Meclise düşen sorumluluk da dahil olmak üzere bunun hepsini yerine getireceğiz ve bu konuda ihmali olan her kimse de cezasını alacak, biz bunun takipçisi olacağız" dedi.

'GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI LAZIM'CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'de, "7 yurttaşımızın yaşamını yitirmesi yüreğimize ateş düşürmüştü. Bu sefer de orada patlamamış havai fişeklerin imha için taşınması sırasında 3 askerimiz şehit oldu, 6 personel yaralandı. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınması lazım, kamu güvenliğinin sağlanması lazım" diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, "Sakarya Milletvekilimiz ve Grup Başkan Vekilimiz Sayın Muhammed Levent Bülbül bölgeye intikal etmiştir. Patlamada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise üzüntülerini dile getirerek, "Tekraren şehit askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Buradan da çıkarılması icap eden dersler varsa o derslerin ertelenmeden çıkarılması temennimi iletmiş oluyorum" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da Sakarya'da meydana gelen patlamalar nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

Kaynak: DHA