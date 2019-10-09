TBMM Genel Kurulu'nda Barış Pınarı Harekâtı açıklaması

09.10.2019 18:35

TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Umarım bu harekat kısa sürede sonuçlandırılır ve hepimizin özlem duyduğu, Türkiye'mizin güvenliğinin sağlandığı ve kimsenin tehdit altında hissetmediği bir coğrafi sınırlar içerisinde, komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olan ve tüm dünyaya adaleti, hukuku ve insanlara olan saygısını gösteren bir anlayış çerçevesinde, bu harekatın başarılı geçmesi dileğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ve devletimize başarılar diliyorum" dedi.



TBMM Genel Kurulu'nda Halkların Demokratik Partisi Grup Önerisi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler esnasında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nu Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını okudu. Turan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK, PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorlarını yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmektir. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birinin alınlarından öpüyor, kendilerini ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarını muvaffak eder diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.



TBMM Başkanvekili Levent Gök, operasyonun başladığını öğrendiklerini kaydederek, "Türkiye'nin uluslararası hukuktan aldığı yetkiyle, kendi güvenliğini tehlikeye atan unsurları bertaraf etmek maksadıyla ve Suriye'nin de toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt ettiği bu harekatta, harekata katılan bütün komutanlarımıza, askerlerimize ben de başarılar diliyorum. Hiçbir askerimizin ayağına bir çakıl taşı dahi gelmesini arzu etmeyiz. Umarım bu harekat kısa sürede sonuçlandırılır ve hepimizin özlem duyduğu, Türkiye'mizin güvenliğinin sağlandığı ve kimsenin tehdit altında hissetmediği bir coğrafi sınırlar içerisinde, komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olan ve tüm dünyaya adaleti, hukuku ve insanlara olan saygısını gösteren bir anlayış çerçevesinde, bu harekatın başarılı geçmesi dileğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ve devletimize başarılar diliyorum. Allah onların yanında olsun" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "Dün bütün gerekçelerini tezkere konuşmasında yaptığımız ve Mehmetçiğimiz adına aldığımız kararın bugün fiili durumu az önce başlamıştır. Silahlı Kuvvetlerimiz şu anda bir harekat halindedir. Hem orada bulunan hem bu harekata katılan Mehmetçiğe, Allah'tan onların yolunun açık olması, tek bir tanesinin ayağına taş değmemesi, canlarının sağ salim gelmesi için duacıları olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Türk milletinin her konuda başarıyla girdiği mücadelen çıkması Meclisimizin yüz akı olacaktır" şeklinde konuştu.



MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, şöyle konuştu.



"Biz de ordumuza Allah'tan muzafferiyet, mansuriyet diliyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde girişilen en önemli harekatlardan, operasyonlardan bir tanesidir. Bunun ciddiyetinin herkes tarafından kavranması gerektiği kanaatindeyiz. Burada basit, kısır siyasi çekişmeleri artık bu meseleler üzerinde yapmama konusunda bütün Meclisin de hassasiyet göstereceğini biliyorum, umuyorum, bunu diliyorum. Bu nokta, bizim açımızdan milli bir meseledir ve sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi çelikleşmiş iradesiyle devletinin ve ordusunun yanında olmalıdır ve olacaktır diyorum."



İYİ Parti Aksaray milletvekili Ayhan Erel ise, ordunun harekata başladığını söyleyerek, "Dün Meclisin almış olduğu karar neticesinde, tarihi kahramanlıklarla dolu şanlı ordumuz bu karar çerçevesinde bugün harekata başlamıştır. Türk ordusu ezelden beri gittiği yerlere adaleti, insanlığı, hoşgörüyü götürmüştür. Gittiği bu topraklarda da yine Türklüğe yakışır şekilde hareket ederek oradaki sivil vatandaşlara zarar vermeksizin Türkiye'nin varlığını, birliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldıracağına inancımız tamdır. Biz İYİ Parti olarak ordumuza büyük zaferler, muzafferiyetler diliyoruz. Bu kararı alan Meclise de saygılar sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA