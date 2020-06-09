TBMM Genel Kurulu'nda 'Ayasofya' tartışması
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TBMM Genel Kurulu'nda 'Ayasofya' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ile İYİ Partili milletvekilleri arasında 'Ayasofya' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda 'Ayasofya' tartışması
09.06.2020 19:58 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:49

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ile İYİ Partili milletvekilleri arasında 'Ayasofya' tartışması yaşandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun, Ayasofya'nın toplu ibadete açılmasına ilişkin verdiği önergenin ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İbadete açılmasıyla ilgili araştırma önerisine şimdi ret veriyoruz ama Temmuz ayında gerekli adımlar atılacak." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş Başkanlığı'nda toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından grup önerileri görüşüldü. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu Meclis'e, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin bir araştırma önergesi verdi. İYİ Parti grubu, önergenin ön sıralara alınarak görüşülmesini isterken, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Ayasofya fethin kılıç artığıdır. Danıştay'ın neden kararı bekleniyor. O mu fethetti." dedi.

Bunun üzerine konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise "Araştırma komisyonuna gerek yok. Bu noktada değiliz. Danıştay kararından sonra bekleyeceğiz. Ayasofya ile ilgili Meclis'te gerekli adımlar atılacak. İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama Temmuz ayında gerekli adımlar atılacak." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, araştırma önergesi oy çokluğuyla reddedildi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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