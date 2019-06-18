TBMM Genel Kurulu'nda askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi (3)

TBMM Genel Kurulu'nda askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi (3)

'ASKERALMA KANUN TEKLİFİ'NİN İLK 30 MADDESİ KABUL EDİLDİTBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, Askeralma Kanunu'nun ilk 30 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi (3)

'ASKERALMA KANUN TEKLİFİ'NİN İLK 30 MADDESİ KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, Askeralma Kanunu'nun ilk 30 maddesi kabul edildi. Kanun teklifinin görüşmelerine yarın ikinci bölüm üzerinden 31'inci madde ile devam edecek. Görüşmelerinin yarın tamamlanması öngörülüyor.

Besti KARALAR/ANKARA,


Kaynak: DHA
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