TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede
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TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede

09.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:49
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede

TBMM Genel Kurulu'nda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığın 2021 bütçesi üzerine konuştuğu sırada, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığın 2021 bütçesi üzerine konuştuğu sırada, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) kararlarından bahsederken CHP'li Sezgin Tanrıkulu, oturduğu yerden kalkarak, Bakan Gül'e tepki gösterdi. "Enis Berberoğlu kararında neredeydiniz" diye bağıran Tanrıkulu, Gül'ün konuştuğu kürsüye doğru yürüdü. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de tartışmaya dahil oldu. AK Parti'li Hamza Dağ'ın da CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun üzerine yürümesi üzerine arbede yaşandı. Araya giren milletvekilleri kavgayı engelledi. Verilen aranın ardından görüşmeler kaldığı yerden devam etti.

Görüntü dökümü:

- Meclis'te arbede

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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