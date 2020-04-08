TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'li milletvekillerinden muhalefete tepki İnfaz teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nda yeterli milletvekili sayısına ulaşılmaması üzerine oturumun kapatılmasının ardından AK Parti milletvekilleri muhalefet partisi milletvekillerine tepki gösterdi.

İnfaz teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nda yeterli milletvekili sayısına ulaşılmaması üzerine oturumun kapatılmasının ardından AK Parti milletvekilleri muhalefet partisi milletvekillerine tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda infaz teklifinin genel görüşmelerinin sona ermesinin ardından HDP grubu yoklama talep etti. Yoklama sonucunda yeterli milletvekili olmadığı gerekçesiyle TBMM Başkanvekili Levent Gök oturuma ara verdi. Aradan sonra da tekrardan yoklama yapıldı. Yine yeterli milletvekili sayısına ulaşılmayınca Gök oturumu kapattı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri muhalefet milletvekillerine tepki gösterdi.

(İHA)

Kaynak: İHA