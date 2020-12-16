TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesinin maddeleri görüşülüyor
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TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesinin maddeleri görüşülüyor

16.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:17
TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesinin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Dün üç maddenin kabul edildiği Genel Kurul'da bugün 10 madde görüşülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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