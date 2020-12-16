TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor
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TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor

16.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:50
TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bir teröristin cenazesine hiçbir milletvekili gidemez. Bu milletimizin örf ve adetine uygun değildir.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bir teröristin cenazesine hiçbir milletvekili gidemez. Bu milletimizin örf ve adetine uygun değildir. Bu millet develet kaynaşmısına vurulmuş en büyük darbedir. Teröriste meşruiyet sağlamaktır. Bu anlayışı kınıyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 6. maddesi görüşmelerinde AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, "Bu bütçe, ağızlarından tank palet lafını hiç düşürmeyip tank görünce kaçıp eve sığınanların değil, tankın üstüne korkusuzca yürüyenlerin bütçesidir. Bu bütçe, terörist cenazesine gidenlerin değil, evlat kaybedip 'vatan sağ olsun' diyen anaların bütçesidir." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, kim ölürse olsün herkesin cenazesine gittiklerini ve gitmeye devam edeceklerini söyledi. Halka karşı sorumlulu olduklarını ifade eden Beştaş, Tahir Elçi'nin de dağda ölenin de asker ailesinin de taziyelerine gittiklerini belirtti.

Beştaş'ın açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teröristlerin cenazesine hiçbir milletvekilin katılmaması gerektiğini, bu cenazelere katılarak olayın şova dönüştürmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Akbaşoğlu, "Bir teröristin cenazesine hiçbir milletvekili gidemez. Milletvekilleri kundaktaki bebeği katleden bir teröristin cenazisine gitmemelidir. Bu milletimizin örf ve adetine uygun değildir. Bu millet develet kaynaşmısına vurulmuş en büyük darbedir. Teröriste meşruiyet sağlamaktır. Bu anlayışı kınıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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