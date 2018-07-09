TBMM Genel Kurulu'na Tren Kazası Damga Vurdu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na Çorlu'daki tren kazası damga vurdu.

TBMM Genel Kurulu'nda geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan tren kazasını hatırlatarak, "Yüce Meclisimiz adına hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrıcemil, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu tarz elim hadiselerin tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alınacağını ümit ediyoruz" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, yaralı vatandaşlara da şifa diledi. Türkkan, "İnsanların bir takım yaptıkları ihmallerden kayıplar tekrar yaşanmasın. İnsan hayatına mal olan bu ihmal bir daha tekrarlanmasın" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara şifa dileyerek, "Sebep her ne olursa olsun bütün ihtimallerin araştırılması ve gerekli açıklamaların yapılması dileğimizdir. Kazanın yol açtığı hasar ve mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi temennimizdir" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da şunları söyledi:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ümidimiz odur ki bu konuda kamuoyunu tatmin edecek açıklama yapacak. "

Altay, konunun bütün yönleriyle araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin alınması amacıyla Meclis araştırma önergesi vereceklerini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 194 vatandaşın tedavilerinin ayakta yapıldığını söyleyerek, 124 vatandaşın ise hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini kaydetti. Muş, "Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gerekli incelemeler titizlikle yapılmaktadır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki en ufak ihmal veya kusur tespit edilmesi durumunda sorumlular ile ilgili işlemler yapılacaktır. Milletimizi derin üzüntüye sevk eden kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de şunları kaydetti:

"Tekirdağ Çorlu'daki üzücü tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum; ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Yine, bu kazada yaralanan bütün vatandaşlarımıza yüce Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Rabbim hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve büyük Türk milletine sabırlar ihsan etsin diyorum. Tabii bu elim hadisenin oluşmasında eğer bir ihmal, hata, kusur varsa bunun adli ve idari yönden mutlaka takibatının yapılıp sorumlular hakkında işlem yapılacağına olan inancımız tamdır ve bu da hepimizin zaten boynunun borcudur."

SP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, Tekirdağ'da yaşanan kazadan üzüntü duyduklarını belirterek, "Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen ve 24 kişinin vefatı, 340 kişinin yaralanmasıyla neticelenen bu büyük kazadaki üzüntümüzü belirtmek, hepimize ve milletimize başsağlığı dileklerimizi sunmak isteriz. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu kazanın denetlenebilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ele alınmalı ve güçler ayrılığının, şeffaflığın, denetlenebilirliğin ne kadar önemli bir konu olduğunu da sizlere bir kez daha hatırlatmak isterim. Yine, olay bağlamında bugünlerde yapılacak olan hem Cumhurbaşkanlığı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki bütün kutlamaların iptal edilmesini, sadece yasanın ve Anayasa'nın gerektirdiklerinin yapılmasını, gerekirse bir gün de olsa yas ilan edilmesini ve bayrakların yarıya indirilmesini teklif ediyorum" dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, kazayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını belirterek, "Akşam saat 20.00'den itibaren, olayın gerçekleşmesinden itibaren arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği sabah 06.00'ya kadar biz o mahaldeydik. Savcılarımız -6 savcı- başsavcının başkanlığında, koordinasyonunda adli soruşturma için çalışma yürütüyordu, bilirkişiler belirlenmişti, idari tahkikat, soruşturma da devam ediyor. Bu konuda herhangi hukuka aykırı bir durum, bir sorumluluk mevzubahis olursa bunun üzerine gidileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bir şeyi belirtmek isterim, 8 Temmuz'da yani dün kaza gerçekleşti, sabah 10.40 itibarıyla aynı hattan bir tren geçiyor, bir gün önce 7 Temmuz itibarıyla da o hat kullanılıyor trenler tarafından. O anki gözlemlere dayanarak ifade edilen şey şudur; bu tren kazasının gerçekleştiği saat 17.00-18.00 olarak tespit edilmiş. Bundan yaklaşık iki saat önce yağan bir yağmur -metrekareye 32 kilogram yağmur düşüyor- 14.20'de başlayıp devam eden bir yağmur, bunun etkisiyle o bölgede menfezin üzerindeki ray ile zemin arasındaki mesafenin oluştuğu ifade ediliyor. Tabii, bunlar ilk gözlemler, tahkikat yapılacak, bununla ilgili sonuçlar da ortaya konulacak. Dolayısıyla olayın gerçekleşmesi, daha önce ortaya çıkmış, günler önce ortaya çıkmış bir sebeple alakalı değil de trenin geçişinden yaklaşık iki saat önce gerçekleşmiş bir olayla irtibatlı gibi değerlendiriliyor ama bu, tabii çok erken bir bulgu. İdari soruşturma, adli soruşturma neticesinde daha kesin, daha net bilgiler ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA