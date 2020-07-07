TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplandı (2) MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ 3'ÜNCÜ TURA KALDITBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan 2'nci tur oylamasında, AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop 329, CHP'nin adayı Haluk Koç 133, HDP'nin adayı Erol Katırcıoğlu 53, İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Filiz 36 oy aldı.

MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ 3'ÜNCÜ TURA KALDI TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan 2'nci tur oylamasında, AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop 329, CHP'nin adayı Haluk Koç 133, HDP'nin adayı Erol Katırcıoğlu 53, İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Filiz 36 oy aldı. İkinci tur oylamasında da adaylar 400 oya ulaşamayınca, seçim 3'üncü tura kaldı. 3'üncü tur oylaması başlarken, bu turda salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. TİP adayı Erkan Baş ise adaylıktan çekildi. ANKARA,

Kaynak: DHA