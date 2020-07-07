TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplandı İLK TUR OYLAMASI BİTTİ, ŞENTOP 324 OY ALDI TBMM Genel Kurulu, bugün 27'nci dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimi için toplanacak.

İLK TUR OYLAMASI BİTTİ, ŞENTOP 324 OY ALDI

TBMM Genel Kurulu, bugün 27'nci dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimi için toplanacak. Gizli oyla yapılacak seçim, saat 16.00'da başladı. İlk tur oylaması bitti, şentop 324 oy aldı. İlk tur seçimde, üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy alan aday olmadığı için ikinci tur oylamaya geçildi. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

TBMM Başkanlığı seçiminde; AK Parti'nin ikinci kez aday gösterdiği Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş yarışacak. AK Parti adayını destekleyecek olan MHP ise aday göstermedi. Anayasa ve TBMM İç Tüzük hükümlerine göre, TBMM Başkanlığı seçimi, gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü turda en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak. 291 milletvekili bulunan AK Parti ve 49 milletvekili olan MHP'nin adayı Mustafa Şentop'un, 3'üncü turda 301 oyu alarak seçilmesi bekleniyor. Seçim, saat 16.00'da başladı.

İLK TUR OYLAMASI BAŞLADI

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili MHP'li Celal Adan Başkanlığı'nda, 27'nci Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı Seçimi için toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Başkanlığı seçimine geçildi. Genel Kurul'da, Anayasa ve TBMM İç Tüzük hükümlerine göre; AK Parti, CHP, İYİ Parti, HDP ve Meclis'te temsil edilen Türkiye İşçi Partisi'nin Meclis başkanı adaylarının isimleri okundu. Daha sonra Adan, seçime ilişkin usul ve esasları anlattı ve ilk tur oylamaya geçildi. İlk tur seçimde, üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy aranacak. İlk tur oylamada gerekli olan 400 oyun çıkmaması durumda ikinci tur oylamasına geçilecek.

İLK TUR OYLAMASI BİTTİ, ŞENTOP 324 OY ALDI TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan ilk tur oylamasında AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop 324, CHP'nin adayı Haluk Koç 131, HDP'nin adayı Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Filiz 34, TİP'in adayı Erkan Baş ise 9 oy aldı. İlk tur oylamasında adaylar, TBMM üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu olan 400 oya ulaşamadı. Başkanlık seçimi için 2'nci tur oylamasına geçildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA

Kaynak: DHA