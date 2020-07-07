TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplandı (3)
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TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplandı (3)

İLK TUR OYLAMASI BİTTİ, ŞENTOP 324 OY ALDITBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan ilk tur oylamasında AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop 324, CHP'nin adayı Haluk Koç 131, HDP'nin adayı Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Filiz 34, TİP'in adayı Erkan Baş ise...

TBMM Genel Kurulu, Meclis başkanı seçimi için toplandı (3)
07.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:24

İLK TUR OYLAMASI BİTTİ, ŞENTOP 324 OY ALDI

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan ilk tur oylamasında AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop 324, CHP'nin adayı Haluk Koç 131, HDP'nin adayı Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Filiz 34, TİP'in adayı Erkan Baş ise 9 oy aldı. İlk tur oylamasında adaylar, TBMM üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu olan 400 oya ulaşamadı. Başkanlık seçimi için 2'nci tur oylamasına geçildi.


Kaynak: DHA

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