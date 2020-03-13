TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı
TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu korona virüs önlemleri kapsamında ilaçlandı.
13.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:23
TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu korona virüs önlemleri kapsamında ilaçlandı.
TBMM'de korona virüsüne karşı mücadele devam ediyor. TBMM Genel Kurulu virüse karşı özel kıyafetli görevliler tarafından ilaçlandı.
TBMM'de daha önce de Ziyaretçi Kabul Binasında da ilaçlama yapılmıştı.
Kaynak: İHA
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