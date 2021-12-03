TBMM Genel Kurulu kapandı
AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
TBMM Genel Kurulu, komisyonun yerinde olmaması nedeniyle kapandı.
TBMM Genel Kurulu, komisyonun yerinde olmaması nedeniyle kapandı.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Bilgiç, birleşime ara vererek grup başkanvekilleriyle görüşeceğini söyledi. Süreyya Sadi Bilgiç, verdiği ikinci bir aranın ardından, gündemdeki teklifin görüşmelerine başlanacağını bildirdi.
Bilgiç, komisyonun yerini almaması nedeniyle, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifini görüşmek için 6 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.
AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri
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